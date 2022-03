Oshi no Ko : sa vengeance ne laissera pas le showbiz indemne

Le monde des idoles n’est pas aussi scintillant qu’il le laisse paraître… L’idole montante Aï Hoshino s’est construit un sourire parfait pour attirer les fans. Mais la voilà enceinte à 16 ans : si ça se savait, sa carrière serait brisée ! Alors qu’elle est sur le point d’accoucher, un fan glauque assassine son médecin, Gorô.

Sauf que ce médecin était également un fan inconditionnel d’Aï… à tel point que le destin lui offre une seconde chance ! Gorô se réincarne en Aquamarine Hoshino, l’enfant d’Aï. Et juste après lui naît une petite sœur jumelle, Ruby Hoshino, elle aussi réincarnation d’une fan d’Aï. Les deux bébés ayant gardé les souvenirs de leur vie précédente, ils sont de véritables enfants prodiges, mais leur existence tenue secrète ne leur permet pas de bénéficier complètement de l’influence d’Aï.

Leur enfance dorée passée dans les bras de leur idole prend fin lorsqu’Aï se fait poignarder par un stalker. Ruby aspire dès lors à honorer sa mémoire en devenant idole à son tour. Quant à Aquamarine, il se jure de la venger… en retrouvant son meurtrier pour le tuer !

Dans Oshi no Ko, les genres se mélangent, l’improbable et le grotesque se joignent à une critique acerbe du monde du spectacle, le tout s’emboîtant dans la trame d’un thriller de longue haleine à la recherche d’un meurtrier inatteignable. Ne vous attendez pas à voir le côté scintillant des idoles japonaises — ce ne sera qu’à petites doses. Il s’agit plutôt ici de dévoiler (sans trop de sérieux non plus) le côté sombre du showbiz, où l’on voit les manigances entre agences prendre le dessus sur le talent, le manque cruel d’argent enchaîner les idoles, et tous les sentiments être falsifiés.

Tout ça ne concerne pas que les idoles : nos deux petits génies vont se frotter au tournage de dramas, et Aquamarine va même se laisser embarquer dans une télé-réalité… Il semble qu’aucun aspect du showbiz japonais ne sera laissé de côté.

Si cette nouvelle série a déjà tant attiré l’attention, c’est en partie parce que c’est Aka Akasaka qui est au scénario. Avec le légendaire auteur de Kaguya-Sama : Love is War, on peut bien s’attendre à du déjanté… Le dessin, assuré par Mengo Yokoyari, apporte le charme de ses yeux littéralement remplis d’étoiles, mais sait tout autant assumer le côté glauque des scènes de meurtre.

Oshi no Ko, manga phare de ce début d’année, mêle assez comédie et thriller pour qu’on ne voie pas du tout où la série va partir — ce qui est certain, c’est que les auteurs nous réservent beaucoup de surprises ! Rien que dans les deux premiers tomes, les assassinats comme les coups bas se sont multipliés. Le protagoniste, qui n’a aucun sentiment autre que son amour pour Aï et pour sa sœur, achèverait le côté dark s’il n’y avait les passages absurdes de bébé-adultes, complotant entre eux, ou encore Ruby, la sœur un peu simplette, mais remplie de rêves, pour alléger le ton… L’ensemble formant une recette inattendue qui devrait en satisfaire plus d’un.