Books By Women : quatre premiers romans de femmes “super cools

« Toujours est-il que ces derniers temps, les lectures furent bonnes et j'ai envie d'en parler un peu. Dans un format qui sera plutôt mensuel, avec des textes moins longs et un peu plus variés (ma pile à lire, des prochaines sorties à noter, etc.). Enfin j'en sais encore trop rien, on verra ! Pas de pression », nous explique Elsa. En avant.

Les nuits bleues d'Anne-Fleur Multon

Les nuits bleues, ce sont les nuits durant lesquelles la narratrice rejoint Sara, ces nuits d'amour qui nous font découvrir l'autre, l'adorer d'abord puis l'aimer passionnément ensuite. Plongez dans cette histoire d'amour pleine de poésie et de douceur, un grand roman sur l'amour moderne. Quel plaisir de lecture, les histoires d'amour n'ont pas souvent une fin heureuse en littérature, là ça fait du bien. (L'Observatoire)

Notre part de nuit de Mariana Enriquez

Coup de cœur incontournable de la rentrée pour ce roman puissant aux accents gothiques dont l’intrigue prend racine en Argentine dans les années 80. On y suit un père et son fils cherchant à fuir une organisation secrète et mystique. Mais peut-on échapper à l’inévitable ?

Un roman sorti fin août mais qui hante encore mon esprit, de la très très grande littérature. (Éditions du Sous-sol, trad. Anne Plantagenet)

Mr. Loverman de Bernardine Evaristo

Barry, sextagénaire, marié depuis 50 ans à Carmel, est toujours amoureux de son amour de jeunesse... qui n'est pas sa femme, mais Morris, qui tente en vain de lui faire quitter sa femme pour venir vivre avec lui. J'ai beaucoup aimé ce nouveau Evaristo, un peu moins que Fille, Femme, Autre peut-être, mais Mr. Loverman est un roman un peu plus drôle et plus tendre ! (éditions Globe, trad. Françoise Adelstain)

Black Girl de Zakiya Dalila Harris

Depuis 2 ans, Nella travaille chez pour la célèbre maison d'édition Richard Wagner. Investie et travailleuse, elle espère y faire une grande carrière. Malheureusement, elle souffre d'être la seule femme noire du bureau... Jusqu'à l'arrivée de Hazel. Mais l'arrivée de cette dernière qui revendique haut et fort sa culture afro-américaine va tout chambouler...

J'ai bien aimé ce roman, mais j'y ai trouvé quelques défauts (des longueurs notamment), cependant il dépeint et critique à mon sens plutôt bien ce qui se passe dans le milieu de l'édition, un milieu qui reste très blanc et auto-centré. (éditions Calmann-Levy, trad. Maureen Douabou)

Et pour les assoiffés, voici la pile à lire (un jour, peut-être...), les sorties à venir ! Très très rapidement, les livres que j'ai super envie de découvrir (sortis récemment ou bientôt, en poche ou non !)

L'autrice Jeanine Cummins et ses 2 romans, American Dirt (éditions 10/18, trad. Françoise Adelstain et Christine Auché) et Une déchirure dans le ciel (éditions Philippe Rey, trad. Christine Auché) me font de l'œil !

Un prochain Rebecca Solnit sort cette semaine aux éditions de l'Olivier, au doux titre de Souvenirs de mon inexistence.

Toujours très envie de découvrir Mon territoire de Tess Sharpe (éditions Pocket, trad. Héloïse Esquié)

Pareil pour Les graciées de Kiran Millwood Hargrave (chez Pocket également, trad. Sarah Tardy)

Je n'ai pas pris le temps de lire le nouveau Jean Hegland, Apaiser nos tempêtes, paru chez Phébus à la rentrée, j'avais adoré Dans la forêt, j'espère aimer celui-ci également (trad. de Nathalie Bru pour les deux livres) !

Chez Métailié, sorti de La fille du diable de Jenny Fagan, un roman noir avec un personnage aux petites cornes sur le front (trad. Céline Schwaller).

Sorti cette semaine, Dérives de Kate Zambreno aux éditions de La Croisée, qui m'attend sagement sur ma table de chevet (trad. Stéphane Vanderhaeghe).