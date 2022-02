Kaiju n°8 : devenu éboueur puis dangereux monstre, pourra-t-il intégrer les forces d’autodéfense ? 

Des créatures immenses, les Kaiju, apparaissent régulièrement pour attaquer la population. Face à cette menace permanente, la riposte humaine s’articule autour d’une branche de l’armée, les forces d’autodéfense. Depuis sa plus tendre enfance, Kafka Hibino rêve d’en faire partie aux côtés de son amie Mina. Mais si Mina a entamé avec brio sa carrière et occupe désormais une place de commandante d’élite dans les forces, Kafka n’a pas réussi les concours d’entrée et travaille… dans le dépeçage des carcasses de kaiju après les combats.

Au cours d’une opération de nettoyage particulièrement mouvementée, Kafka avale un insecte-kaiju. L’effet est immédiat : le voilà devenu un hybride monstre-humain. Avec une force et un physique de kaiju, mais toujours son humaine détermination à se battre contre les envahisseurs. Et si c’était la vie qui lui offrait une seconde chance ? Aux côtés de son jeune collègue Reno, il va tenter une nouvelle fois de passer le concours pour les forces d’autodéfenses. Mais il n’a pas intérêt à révéler sa vraie nature s’il ne veut pas se faire abattre…

Kaiju n°8 se déroule dans un univers engageant, bien construit, qu’on se réjouit de découvrir au fil des pages. Les kaiju sont un grand classique de l’imaginaire japonais, et il est intéressant de les voir s’insérer sous un jour nouveau dans une série aussi prometteuse. Ils sont toujours laids et gigantesques, mais à part ça, ils peuvent prendre à peu près toutes les formes, ce qui permet de s’attendre à une palette de monstres très riche visuellement.

De même, l’organisation des forces de défense, et le chemin à parcourir pour les intégrer restent pour l’instant plein de mystères mais promettent de nous dévoiler au fur et à mesure des héros surpuissants et de permettre le déroulement de combats épiques… que ce soit entre candidats rivaux ou entre humains et monstres. Une lecture du résumé peut laisser penser que Kaiju n°8 ressemble à beaucoup d’autres shônen – des monstres mangeurs d’humains, et un héros qui veut les combattre mais finit par devenir un monstre à son tour, ça vous dit quelque chose ? – mais en réalité ce n’est pas du tout l’impression que l’on se fait en lisant ce premier tome. Le rythme comme l’ambiance ont quelque chose de vraiment novateur qui nous laisse pleinement profiter du déroulement de l’histoire.

Le dessin est très sympa, moderne et dynamique, et les premiers chapitres n’hésitent pas à casser le rythme de narration attendu en nous montrant un héros désabusé, qui fait un travail pas très reluisant et qui, ayant dépassé la trentaine, commence à laisser ses rêves derrière lui. Dans des dynamiques complémentaires, tous les personnages sont un peu en décalage par rapport à ce qui serait attendu. L’acolyte du héros, le jeune Reno, est plutôt froid et désabusé, tout en contraste avec Kafka, faisant d’un un duo très prometteur. Et la belle amie d’enfance Mina, elle, est tellement puissante qu’elle ferait plutôt peur…

Kaiju n°8 nous offre ainsi un super démarrage, on a hâte de voir jusqu’où cette série pourra aller ! Encore en cours au Japon, elle compte 6 tomes parus à l’heure actuelle, dont 3 en France.