Adieu Blanche-Neige : aux racines du conte

Beatrice Alemagna reprend ainsi les péripéties originelles de Blanche-Neige dont la conclusion diffère singulièrement de celle que l’on connaît tous et dont la cruauté fit réagir la dessinatrice : à la fin, la douce héroïne impose, lors de son mariage, des sandales de fer chauffées à blanc à sa belle-mère qui se tord de douleur en brûlant vive sous le regard impavide des invités.

Pleine d’empathie, et probablement d’incompréhension face à ce châtiment barbare, voire pervers, l’autrice opère un basculement énonciatif et propose d’adopter le point de vue de la belle-mère. La voix de cette dernière raconte ainsi l’histoire à travers sa subjectivité et l’usage de la première personne du singulier introduit directement dans sa psyché tourmentée.

Son agressivité n’apparaît plus dès lors comme naturelle et injustifiée, mais le fruit d’une tristesse profonde qui l’étreint, d’une intimité meurtrie qui ne trouve que la violence pour s’exprimer. Alemagna ne justifie en rien la haine qu’elle éprouve à l’égard de Blanche-Neige ni les différentes tentatives de lui donner la mort, mais elle apporte de la nuance à cette histoire en dissipant les concepts de gentillesse ou de méchanceté innées.

Cet adieu qu’elle formule à ce conte se lit alors comme un moyen de se débarrasser des oripeaux encombrants des adaptations reconnues manquant singulièrement de nuance, mais peut aussi s’appréhender comme le cri de douleur d’une belle-mère ayant toujours vécu dans l’ombre de sa belle-fille et qui finit par se délester de ses démons dans cette mise à mort sadique.

Un goût de soufre plane sur le récit et s’énonce dans des images d’une rare intensité. Le livre est construit par une alternance de double page de texte suivi par quatre doubles pages de peintures : l’imposant format de l’album (25x34cm) ajouté à l’absence de marge blanche qui entoure les images qui partent donc à la coupe leur confère une force d’attraction visuelle puissante et immersive.

À première vue, les peintures peuvent paraître étouffantes tant elles sont encombrées, plastiquement chargées et hétérogènes : cependant, dès lors que l’on porte un regard attentif dessus, on se laisse aller à les parcourir dans une gambade optique que le chaos global ne laissait deviner. Les différentes matières et textures se répandent et se répondent, les traits et les lignes imposent des rythmes qui mettent les surfaces en tension, des espaces opaques recouvrent d’autres, opalescents, qui eux-mêmes en recouvrent d’autres plus délavés encore, presque translucides.

L’émotion, proprement picturale, fascine et saisit l’œil. De ce magma visuel surgit la figuration, formes reconnaissables qui organisent dès lors la composition (à l’instar du chef-d’œuvre de Frenhofer dans la fameuse nouvelle de Balzac : parmi les traces de peintures abstraites qui parsemaient la surface de la toile ne ressortait qu’un bout-de-pied qui laissait entrevoir l’émotion vécue au contact de l’être aimé, proprement infigurable) : dès lors, il ne s’agit pas d’une lutte entre l’abstrait et le figuratif, mais bien plutôt d’un dialogue fécond entre matière et représentation, voire même d’une exploration figurale du conte (au sens deleuzien du terme).

Aux développements textuels qui les précèdent, les images répondent par un récit plastique analogue et autonome où l’émotion, puissante, retentit dans les violences figuratives qui secouent la représentation.

Les peintures de Béatrice Alemagna contrastent ainsi singulièrement avec les illustrations ordinairement proposées pour ces contes destinées à la jeunesse. Aux couleurs acidulées, aux dessins limpides, parfois impersonnels et aux péripéties lisses et manichéennes, l’autrice oppose des images denses qui offrent une nouvelle intensité à cette histoire maintes fois reprise et que l’on redécouvre ici avec une profondeur insoupçonnée.