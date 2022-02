La bibliomule de Cordoue : sauver les livres du feu et de l'oubli

Alors que la campagne électorale permet à certains candidats de se réclamer d'un passé, glorieux et national, d'en appeler aux racines profondes de la France, Wilfrid Lupano propose un tout autre programme. Il invite les lecteurs au travers d'un périple à dos d'âne en compagnie d'une montagne de livres à la fin du Xe siècle en Andalousie, à nous familiariser avec un héritage que nos livres d'histoire passent largement sous silence, celui de la culture arabo-musulmane à qui nous devons notamment nos chiffres.

Mais une bonne partie des connaissances que nous attribuons, à tort, aux Grecs et aux Romains. Un rattrapage qui ne suffira pas à combler les lacunes de manuels d'histoire, mais propose une porte d'entrée accessible à tous, à une civilisation d'une richesse sous-évaluée.

Au départ, il y a un grand nettoyage au nom des porte-parole du Prophète, qui considèrent comme méprisables la plupart des livres hébergés dans la bibliothèque du calife de Cordoue. Balancés par les fenêtres, les ouvrages s’empilent dans les précieux jardins qui entourent le bâtiment. Et c’est là que Tarid, l’eunuque, charge la mule et s’embarque avec Lubna, une copiste, dans un voyage qui devrait permettre de placer à libre ces livres contenant des connaissances inestimables. Le nouveau calife ordonne leur arrestation, mais les fuyards sont prêts à tout pour protéger le précieux chargement de leur âne.

Couleurs, ombres chinoises et multiples détours

Si le scénario de Wilfrid Lupano réussit le tour de force de concilier récit d’aventures, road trip et plongeon dans une réalité historique trop peu souvent évoquée, il faut souligner que son travail est servi par les dessins d’un Léonard Chemineau, qui ne ménage pas sa peine pour rendre le voyage surprenant. Cassures de rythme, recours à des registres variés d’illustration, qui évoquent tantôt les enluminures médiévales, tantôt le théâtre d’ombres, palettes de couleurs plus qu’ensoleillées, tout est mis en place pour stimuler l’attention du lecteur et enchanter son parcours.

Certes, l'album de 250 planches publié avec grand soin par les éditions Dargaud est épais et luxueux : son prix poussera certains à hésiter, mais ce serait une erreur. Il y a dans cette aventure exotique à pas lent (rien n'est plus têtu qu'une mule qui refuse d'avancer) tout ce qu'on peut espérer de mieux d'une BD grand public : de l'action, de l'humour, du suspense et une foule d'informations sur une époque méconnue, qui donne envie d'en lire plus encore. Un projet ambitieux qui est incontestablement l'une des BD marquantes de cet hiver.