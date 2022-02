Eloge du lapin, un animal plus complexe qu'il n'y paraît

Le livre nous fait découvrir un animal autant incompris qu’omniprésent dans les cultures du monde entier. Le texte aussi ludique qu’instructif nous renseigne que nous traversons les époques et les continents à la poursuite de ce héros malicieux et bondissant, qui n’a pas fini de nous surprendre.

La plupart d’entre nous ignorent, par exemple, que le lapin est considéré comme quantité négligeable du bestiaire, traité avec dérision. Au-delà du mépris qu’on réserve habituellement au lapin, Stéphanie Hochet, elle, avec une redoutable recherche effectuée sur la question s’attache à la façon dont il est arrivé dans les œuvres des artistes et des écrivains. Pourquoi est-il associé à la sexualité ? Pourquoi est — il devenu cette bête de sexe qui attire et inquiète ? C’est vrai qu’il est devenu un emblème sexuel brandi par Play-boy.

« De nombreux artistes contemporains ont contribué à faire du lapin un symbole érotique. On peut citer Sarah Lucas et son Pauline Bunny (1997), une sculpture de femme lapin portant des bas nylon immortalisée dans une pose avachie. ; Paul MacCarthy et son Spaghetti Man (1993), une sculpture représentant un corps d’enfant avec une tête de lapin dont le sexe est comparable à un long spaghetti. On ne sait pas s’il s’agit du comble de la perversité sexuelle ou si, à un tel degré d’outrance, on ne rejoint pas une innocence parfaitement enfantine — n’est-ce pas Sigmund Freud ? »

Il apparaît aussi tel un redoutable guerrier samouraï, un modèle inattendu de nature morte ou encore une figure littéraire et cinématographique. Le lagomorphe en dit long sur nos civilisations.

On apprend aussi que classé et chassé comme une catégorie de proies non négligeables, il est considéré également comme un héros, farceur ou adversaire. Sa représentation et sa symbolique dans l’antiquité, et du Moyen-âge à la Renaissance, puis sa représentation dans de très antiques manuscrits sont prégnants. Tout le monde ignore avant de lire ce livre très érudit qu’il est un animal sacré au Japon, une star qui va de la mignonnerie au fétichisme le plus poussé.

Toutes les références artistiques, historiques et littéraires autour du lapin sont nommées. Le lapin se dénichera si l’on fouille dans les coins des textes et dans les terriers de papier. Rien n’est oublié qui mérite d’être su : à quoi sert un lapin ? Qu’est-ce qu’un lapin ? Qu’est-ce que l’on projette sur lui ? Comment le lapin (lapin de garenne et lagomorphe, ou encore léporidé) a-t-il voyagé dans l’imaginaire et les livres ? Là encore, parce que le lapin est une proie facile et farouche, il hante l’imaginaire sexuel.

L’érotisation du petit animal se retrouve dans de nombreuses œuvres d’art et symbole érotique. Il n’y a qu’à voir dans Alice au Pays des Merveilles, où les messages sont à foison. L’animal plein d’espièglerie — « L’animal à longues oreilles n’est pas seulement un couard épicurien. Il déborde d’inventivité, quitte à puiser dans une apparente démence. » (cf les Lapins crétins).

Chassé, donc. Oui, par la noblesse pour laquelle il est un marqueur social dont on ne saurait se passer. Avez-vous remarqué combien les lapins se faisaient rares dans nos campagnes ? Maurice Genevoix, qui n’est plus enseigné en classe, est un des auteurs les plus cités. Ce n’est pas tout : on apprend également que « La métaphore du lapin » est utilisée pour évoquer les juifs, ou en règle générale l’étranger qui s’installe sur une terre qu’il ne connaît pas et prospère. Elle apparaît dans une nouvelle de l’écrivain allemand nationaliste Hermann Lons intitulée Les immigrés. On apprend également qu’Aux Eclaireurs de France, Simone Veil reçoit le totem de « Lièvre agité ». Quant à Claude Lanzmann, il était fou de lapins et de lièvres.

La très belle conclusion de Stéphanie Hochet est si sincère et émouvante qu’on ne peut que quitter ce livre à regret. Et l’épilogue aussi, jusqu’au bout, vise à restaurer l’image écornée du lapin, animal pourtant noble.

Laissons les derniers mots à l’auteur et à Genevoix :

« Lors d’une rencontre avec des lecteurs, une jeune étudiante en lettres m’informe que, pendant son cours sur la religion égyptienne, elle a appris que le verbe exister s’écrivait avec le hiéroglyphe du lièvre. Je n’en sais pas beaucoup plus, mais rien ne m’étonne dans cette découverte. Quel animal existe plus fort que le lagomorphe ? Là encore, je pense à ce que Genevoix dit de lui : “Plus il fuit, et plus vite, plus volontiers concluons nous à sa couardise, alors que nous devrions au contraire admirer, avec son sang-froid, sa rapidité de décision, le brio de ses réflexes et l’énergie qu’il montre dans la lutte.”. »