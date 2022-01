Le musée des promesses brisées : donner, pardonner, et vivre enfin

Incertaine, elle attend Tomas, le jeune homme dont elle est tombée follement amoureuse cet été. Sa présence dans la ville de Prague, à tout juste vingt ans, s’explique puisqu’elle est engagée en tant que fille au pair, par la famille Kobes. Ce travail, c’est en réalité l’échappatoire idéale après le décès de son père — un évènement particulièrement douloureux, qu’elle n’a finalement pu surmonter qu’en s’éloignant de sa petite ville natale d’Angleterre. Laisser le deuil derrière elle, et s’ouvrir à l’inconnu : voilà le remède qu’elle a trouvé à son chagrin.

Un choix qui pourtant la mène à vivre au cœur d’un pays dont elle ne comprend pas la culture ni la langue — et encore moins la politique, si floue, où chaque mot peut devenir l’aveu d’un crime insoupçonné. Petr Kobes, son employeur, travaille pour une société pharmaceutique tchèque ; mais quelle est sa place dans le réseau communiste qui contrôle la Tchécoslovaquie et que fait-il exactement pour eux ? Qui sont ces inconnus qui suivent Laure où qu’elle se trouve ? Comment naviguer dans ce pays sans les bons outils ? Jeune et naïve, Laure est entraînée dans un monde dangereux de résistance politique, de surveillance, ainsi que de tentative désespérée de liberté créatrice.

Le roman bascule au fur et à mesure des chapitres sur Paris et le Musée des Promesses brisées, où Laure mène une vie solitaire, dans un appartement à peine meublé : elle le garde volontairement vide de quelconque relique, souvenir, objet précieux – autre cette photo, prise sur le bord de mer.

Le musée est un endroit intimiste, poignant, où les gens font don d’une multitude d’objets, grands et petits, tous avec leurs histoires personnelles de promesses non tenues. Laure elle-même a des objets exposés, dont un billet de train Prague-Vienne datant de 1986. Dans un coin, on trouve aussi cette marionnette à l’allure si saisissante, aux yeux vairons cachés derrière un voile de mariée — un objet d’un autre temps, qui symbolise son séjour à Prague.

Pour Laure, le musée est sa voie de rédemption. La meilleure façon pour elle de faire son deuil de cette jeunesse entachée par les manipulations, la douleur, et de cette promesse qui n’a jamais été honorée.

Elizabeth Buchan capture différentes atmosphères dans les différentes villes. Les promenades de Laure à travers Paris, le long du canal, contrastent vivement avec la Prague communiste et les difficultés du Berlin après la chute du mur. Le tout, à travers les yeux d’une jeune fille au début de sa vie, et cette femme qui a peut-être trop vu, trop vécu pour une seule âme.

Enfin, une traduction de Typhaine Ducellier, saluée pour son élégance et sa justesse, qui permet de plonger tête la première dans les pages de ce récit.