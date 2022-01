Si nous étions adultes : des sentiments qui dépassent les interdits

Après une réunion parent-prof crevante, Ayano, institutrice de 35 ans, s’autorise un petit verre dans un bar. À côté d’elle, une belle femme aux cheveux noirs, qui lui adresse tout de suite la parole. De verres en verres échangés, Ayano sent quelque chose s’ouvrir en elle. À la sortie du bar, au détour d’une rue, elle se penche vers cette inconnue et l’embrasse. Elle passe la nuit avec cette femme et très rapidement, elle occupe toutes ses pensées, elle veut la revoir, lui parler, tout apprendre sur elle. Mais Ayano a un mari…

Akari, elle, voudrait juste vivre une histoire d’amour tranquille. Elle a 35 ans aussi : trop de fois, il lui est arrivé qu’une petite amie la largue pour se marier avec un homme. Elle se sent trahie et elle aimerait tourner la page. Mais allez savoir pourquoi, elle en est incapable. Impossible de se détourner de ses sentiments pour Ayano.

Ainsi se construit un triangle amoureux moderne, une relation confuse où chacun voudrait juste pouvoir être honnête : mais la société dresse toutes sortes de barrières… On a également le point de vue confus, maladroit et touchant du mari d’Ayano, qui ne comprend pas, qui essaie de s’immiscer sans vraiment y parvenir… Lui, il aurait préféré ne rien savoir. Mais au fond, on ne choisit pas de tomber amoureux. Et Ayano n’a pas envie de mentir. De désillusions en résolutions, l’histoire se construit, fragmentée et hésitante — comme la vie, en somme.

Le rythme est naturel, le cadrage s’axe sur des petits détails du quotidien qui augmentent la résonnance du manga en le rendant profondément humain et réaliste. On est face à des adultes qui n’ont pas encore envie de prendre toutes leurs responsabilités dans la vie, qui se sentent perdus, et au fil de leurs hésitations, les cases vibrent d’une douce mélancolie et d’une poésie très urbaine. Le tout avec des dessins absolument magnifiques, tout en douceur et en finesse, qui prennent le temps d’esquisser le quotidien, les regards, les balbutiements dans la conversation.

Si nous étions adultes se révèle d’ores et déjà être un excellent josei. C’est un récit sur les désillusions qui s’installent à l’âge adulte, sur l’envie de tout plaquer pour enfin s’écouter, sur le désir qui vient commander de se détourner des obligations de la vie.

C’est aussi une œuvre tout en finesse, qui explore en douceur des sentiments complexes. Bien au-delà de l’idée d’adultère ou de tromperie s’ouvre un questionnement progressif sur le sentiment amoureux, sur ce qui s’éveille quand là, soudain, par hasard, on rencontre la bonne personne. Est-ce qu’on peut déjà se dire qu’il est trop tard ? C’est ce qu’Ayano se refuse à faire. Mais on ne sort pas avec une femme mariée ! C’est le dilemme qu’Akari ne veut pas résoudre.

Si nous étions adultes a déjà 5 tomes publiés au Japon, et le 2e arrive en France ce 13 janvier, dans une traduction de Jordan Sinnes. De quoi laisser à nos belles héroïnes tout le temps de comprendre ce que veut dire être adulte, ou de l’oublier tout à fait pour s’aimer comme deux adolescentes…