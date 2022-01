Criminelles fiançailles : mettre un jeune yakuza à sa botte

Être la petite fille d’un chef yakuza, ce n’est pas avoir la vie facile… D’abord parce que tous les camarades de Yoshino ont trop peur d’elle pour l’approcher. Ensuite parce que voilà que son illustre papy a décidé de la caser avec le petit-fils d’un yakuza rival, Kirishima. Voilà que Yoshino doit déménager à Tokyo pour emménager dans la même maison que ce mystérieux garçon au visage d’ange. Petit changement, au lycée, si on regarde Yoshino de travers, c’est parce qu’elle a l’air d’être drôlement proche du beau Kirishima.

Kirishima a beau ponctuer toutes ses phrases de grands sourires, au fond, c’est un authentique yakuza, et pas des plus gentils. Rouer de coups ses adversaires, ça l’amuse beaucoup, et devoir se coltiner Yoshino, beaucoup moins. Quand Kirishima devient enfin honnête et lui conseille d’aller vendre son corps puisqu’elle a l’air de n’être bonne qu’à ça, Yoshino, humiliée, jure de lui en faire voir de toutes les couleurs. La balance des pouvoirs entre les deux pas vraiment amoureux pourrait-elle se renverser ?

Malgré sa couverture et son titre aux aspects plutôt dramatiques, ce manga n’a rien d’une fable sociale sur les yakuza — il s’agit plutôt d’une comédie romantique assez déjantée. La pègre de Criminelles fiançailles sert plutôt de fond pour créer des personnages imprévisibles avec un petit côté sombre. Les règles des clans et l’environnement de violence ne se prennent pas trop au sérieux, créant un cadre appréciable et addictif. Le rythme du récit est excellent, on ne s’ennuie pas une seconde et les personnages se révèlent fort différents de ce à quoi on pouvait s’attendre. Le dessin est très agréable, d’un style original qui rappelle un peu celui des webtoons coréens.

Nos héros ont de multiples facettes. Kirishima est attirant et a l’air très gentil, mais en fait la violence de son environnement lui a enlevé tout jugement rationnel, il aime écraser les autres et les provoquer, il est terriblement froid et hautain. Mais plus que tout, il adore se faire mépriser par les femmes… Yoshino a l’air un peu perdue, mais elle ne supporte pas qu’on l’ignore ou lui dise de se taire, elle veut montrer qu’on ne la lui fait pas à l’envers. Elle a un charme un peu vulgaire d’hôtesse, et alors ? Elle est capable de mettre qui elle veut à sa botte quand elle s’y met vraiment. Kirishima est sans doute la cible idéale de ses expérimentations romantiques…

Avec les aspects inattendus de chaque personnage qui se dévoilent au fur et à mesure et la situation ambiguë de fiançailles assez informelles, ce premier tome est rempli de rebondissements qu’on ne sent pas du tout venir.

Le tome 2 sortira ce 6 avril…