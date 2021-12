Marie Mirgaine : deux albums sensibles sur le vivre ensemble 

Dans le premier livre, elle raconte l’histoire de Mouche, jeune fille vivant paisiblement dans sa maison jusqu’à ce qu’elle héberge une faune hétéroclite et de plus en plus envahissante. Le second met en scène la jeune Marie-Jo, squelette à la tête de l’agence immobilière Fémur Immo qui va se trouver prise au piège par l’agence concurrente Immortelle.

Marie Mirgaine est une jeune illustratrice particulièrement talentueuse qui développe depuis quelques années une œuvre d’une très grande richesse visuelle. De ses dessins réalisés pour le New York Times à ceux parus chez Ion éditions (À terre) et chez la prestigieuse maison Marguerite Watkins (Fugues) en passant par les pages du journal Biscoto, elle déploie une imagerie personnelle trouvant son originalité dans sa technique singulière du papier découpé. Certes, ce procédé graphique n’est pas nouveau en soi et nombreux sont les auteurs à s’y être prêté, mais dans cette constellation, Marie Mirgaine se démarque immédiatement par la poésie qui se dégage de ses images.

Ce qui frappe en premier est la mixité des outils utilisés qui confère aux compositions une hétérogénéité graphique pleine d’aspérités pour l’œil. L’autrice peint sur des papiers sans chercher le monochrome mais au contraire en jouant sur l’affleurement de textures. Elle découpe les feuilles, organise les morceaux pour agencer de nouvelles formes et enfin dessine sur ces papiers pour renforcer et préciser la figuration.

Les personnages (humains et animaux) sont assemblés un peu comme des marionnettes de papier, avec des postures peu naturelles, un peu gauches, qui participant pleinement à la singularité des images. Ainsi, par leur juxtaposition, les découpes forment des images qui vibrent d’intensités plastiques différentes suivant la force et les directions des traces de pinceaux et de peintures. Bien qu’indubitablement lisibles et pleinement compréhensibles, les compositions sont donc parcourues par des espaces visuellement composites qui intriguent le regard et exercent un étrange pouvoir de fascination. On ne saurait donc se lasser des images de Marie Mirgaine et chaque ouvrage devient une occasion de s’en délecter.

En plus du plaisir pour les yeux, ses deux derniers albums se révèlent aussi très amusants. Dix de plus dix de moins s’appuie sur l’anaphore et l’effet d’accumulation qui lui est rattaché, à l’image de son hilarant Kiki part en promenade (paru aux Fourmis rouges, l’album reçoit une mention à la Foire du livre de Bologne en 2020).

Les personnages emplissent progressivement l’espace de la maison jusqu’à complètement saturer la bâtisse dont les murs plient pour accueillir toute cette population, avant d’exploser de colère et d’expulser tout le monde. Cette évacuation ne dura finalement que le temps pour le foyer de s’adapter afin de pouvoir loger convenable tout le monde. Chacun retrouve alors sa place dans une collocation colorée, pleine de vie et de diversité. On s’amuse beaucoup des nouveaux animaux insolites qui arrivent dans la maison de Mouche qui, insouciante, héberge toute bestiole demandant son hospitalité. Le vivre ensemble parcourt donc ce livre de manière rafraîchissante et ingénieuse.

De même, l’intrigue de Fémur Immo débute par l’adaptabilité de chaque maison à son habitant, avant que tout tourne au cauchemar (dans un monde peuplé de monstres, c’est un comble), et mène l’agence à sa perte. Marie-Jo, à la tête de l’agence, décide alors de construire un toit à tous les sans-abris de la ville, ce qui attire le succès sur son entreprise : ici aussi, c’est par la bienveillance et l’aide apportée aux démunis que se dénoue le récit. Ce motif narratif unit ces deux œuvres et, sous des atours de grande farce, leur donne une valeur profondément humaine.

Ces livres ne sont donc pas seulement beaux, ils sont aussi ingénieux, tendres et pleins d’esprit. La sensibilité et la force graphique de Marie Mirgaine se déploient ainsi pleinement dans ces histoires aussi subtiles que divertissantes.