Et si la crise sanitaire était une chance pour la science-fiction ?

Il faut dire que l’esthétique catastrophiste, dystopique ou encore ambiance fin de monde habite depuis longtemps la pensée des auteurs de SF. Alors, est-ce que cette crise n’est pas en train de rebattre les cartes pour un genre souvent déconsidéré par les intellectuels germanopratins ?

En tout cas, sur les écrans, la science-fiction nourrit l’image. Au cinéma, on a eu la sortie en septembre dernier de Dune de Denis Villeneuve, revisitant à la fois le roman de Frank Herbert et l’adaptation mémorable réalisée par David Lynch en 1984. Pour ce qui est des séries, on peut compter sur la première mise en image du Cycle de Fondation d’Isaac Asimov proposé sur Apple TV aussi depuis septembre.

Côté livres, ils sont nombreux les libraires à assurer que le rayon SF a gagné de l’ampleur depuis quelques mois et que les lecteurs sont plus nombreux à se diriger vers des écrivains qui seraient plus à même de nous aider à comprendre ce qui nous arrive mais, surtout, ce qui risque de nous tomber dessus.

En effet, avec l’arrivée, au début du mois d’août, du principe du passe sanitaire, on entre de plain-pied dans un univers de la traçabilité la plus totale, ce qui en inquiète beaucoup, notamment tous ceux qui ne jurent que par 1984 de George Orwel. Si l’on se savait suivi sur Internet, on n’avait pas encore anticipé qu’il faudrait montrer bientôt patte blanche côté santé.

Quand on se penche sur la définition d’un VPN, on comprend sans doute d’autant mieux le succès de ce type d’interface qui permet de couper court à cette traçabilité de tous les instants que nous avaient prédit de nombreux auteurs de SF.

Il s’agit certainement de se montrer furtif, à l’image du titre du dernier ouvrage d’Alain Damasio, l’un des grands noms de l’écriture d’anticipation en France qui s’interroge sans cesse, dans tous ses modes d’expression, sur une société du contrôle exponentiel, sur un monde ultraconnecté, qui brise les frontières entre le personnel et le public.

Et l’on pourra compter sur 2022 pour remettre à l’honneur Philip K. Dick. Pour commémorer les quarante ans de la disparition de l’écrivain écrivain, les éditions J’ai lu nous offrirons une nouvelle traduction signée Hélène Collon de son roman Ubik ainsi qu’un relooking de l’ensemble des titres de l’auteur. L’occasion aussi de se plonger dans la fabuleuse édition de l’intégralité des nouvelles de Philip K. Dick proposée chez Gallimard dans la collection Quarto.

