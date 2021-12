Disparition de Delphine Bretesché, autrice, illustratrice et performeuse

Richard Jones. Nom plutôt commun dans la sphère anglo-saxonne, on ne va pas se le cacher. Un magicien révélé dans l’Incroyable talent britannique, un bodybuilder aussi, qui m’avait échappé, ou bien sûr, il faut le citer, un grand metteur en scène de théâtre et d’Opéra anglais. Mais sur ActuaLitté, nous parlons de littérature, d’édition, du monde du livre dans sa globalité, c’est pourquoi, c’est de Richard Jones, auteur jeunesse, dont nous allons parler aujourd’hui, et plus précisément, de la parution chez Albin Michel Jeunesse en octobre de son Tout petit ours, pour 3 à 6 ans, d’une poésie fulgurante.