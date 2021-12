Sur les toits, de Mandy Ord : prendre de la hauteur...

Les éditions The Hoochie Coochie avaient déjà publié des planches de cette dessinatrice dès 2010 dans son excellente revue Turkey Comics, et souhaitaient depuis de nombreuses années proposer une version française de Rooftops : a graphic novel, sorti en 2007 chez Findlay Lloyd. Projet de longue haleine donc, mais ce décalage joue finalement en faveur de l’artiste, car elle témoigne de l’intemporalité de son œuvre qui garde toute sa fraîcheur.

Ce récit autobiographique dénote de nombreux ouvrages abordant le récit de soi en ce que l’autrice ne raconte pas de véritable trauma, mais a simplement l’ambition de narrer des épisodes étonnants de sa vie qui se relient les uns aux autres par de curieux hasards. L’autrice se montre particulièrement attentive au monde qui l’entoure et aux dérives de la pensée à la recherche de signes, quels qu’ils soient.

Cependant, elle ne tombe jamais dans le mysticisme. Elle s’interroge sur les coïncidences de la vie, les concordances énigmatiques qui parfois deviennent troublantes tant les indices s’imbriquent parfaitement les uns dans les autres. Elle se demande ainsi ce qui peut bien relier l’acteur Bill Murray d’un roman de Somerset Maugham, ou plutôt la raison, s’il en est, de leur association. Mandy Ord ne part pas dans une quête existentielle et spirituelle, mais nous fait partager les interrogations suscitées par ces conjonctions inattendues.

La simplicité de la trame narrative rend sa lecture très agréable et compose en partie son originalité qui la démarque des nombreux récits de soi qui se sont multipliés dans les années 2000.

Un autre trait singulier de l’autrice réside évidemment dans son dessin, et avant tout dans son autoreprésentation : pour se raconter, elle se dessine avec un visage qui arbore un unique œil, à l’instar d’un cyclope (alors même que les autres personnages sont représentés sans aucune incongruité physique).

Cette caractéristique ouvre le visage à de nombreuses interprétations figuratives par l’accumulation de nœuds graphiques féconds. Elle déstabilise le regard (sans pour autant l’embarrasser) et incite à observer le dessin avec davantage d’attention et de curiosité. La richesse d’un style dense et généreux apparaît alors et rythme la lecture. Mandy Ord développe un travail de noir et blanc très contrasté qui se trouve dynamisé par le très beau travail de l’éditeur qui a mêlé du bleu dans le noir pour faire d’autant plus vibrer les planches.

Les rapports d’intensité visuelle s’inversent et désormais c’est le blanc qui se retrouve minoritaire dans la page. Cet effet intensifie les pages sans les alourdir, l’auteur aménageant des plages de blanc séduisantes et s’assurant d’un bel équilibre graphique.

Sur les toits est un récit bucolique, une célébration de l’anecdote et de l’anecdotique servie par des images denses et immersives.