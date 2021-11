Rodolphe Tosi, Le voltigeur de la République

Très tôt il est orphelin de père, coiffeur de métier dans la même ville. Élevé par sa mère qui disparaîtra à son tour quelques années plus tard, il rêve tout jeune adolescent de devenir moniteur de ski, mais surtout d’endosser l’uniforme des chasseurs alpins qui le fascinent.

Sa mère s’oppose à ce premier choix. Il deviendra coiffeur comme son père. Rodolphe accepte par respect, non sans quelque amertume toutefois. Il commence son apprentissage à l’âge de 17 ans. Et voilà que la Seconde Guerre mondiale sonne le glas d’une triste épopée. La France sera envahie peu de temps après par les Italiens. L’occupation sera finalement de courte durée.

Rodolphe subira les premières salves lors d’une arrestation par la Gestapo, Place Saint-Léger à Chambéry. Interrogé par un officier hargneux, la chance lui sourit ; il sera sauvé grâce à l’intervention d’un Milicien collaborateur natif lui aussi de Maurienne. « Il a rejoint la Légion Charlemagne, et a ensuite été condamné par contumace à la libération. Mais il a eu le temps de s’échapper en Allemagne, je ne l’ai jamais revu », relate Rodolphe.

Relâché avec la peur au ventre il réintègre son emploi. Mais il est trop tard l’histoire est engagée. Il quittera son travail tout aussitôt, lors d’une rafle de l’armée allemande aux Échelles, « ça grouille de fritz, je me tire », dira-t-il à son patron. Il rejoint alors le maquis de la Chartreuse. « Au début ils ne voulaient pas de moi à cause de mon jeune âge, il a fallu que je bataille pour qu’ils m’admettent ».

De longs mois passés dans le froid et des déplacements presque quotidiens pour ne pas se faire repérer. Par la suite il participe à la libération de Voiron, Grenoble et Lyon et s’engage tout naturellement dans le 23e RIC au moment du blanchiment. Direction l’Allemagne. Libérer le Rhin ! Au cours de cette campagne sanglante, il fera preuve d’héroïsme en sauvant un sous-officier, il sera également grièvement blessé au ventre, avec une immobilisation de plusieurs semaines. Mais lui ne renonce pas !

Après une courte convalescence chez son frère Italo, il retourne au combat ! La France est enfin libérée ; et Rodolphe défile fièrement sur les Champs Elysées. Repos de courte durée cependant, il s’embarque quelques mois plus tard pour l’Indochine. « Le contexte était complètement différent et les conditions de vie étaient très pénibles à cause du climat, et nous manquions d’équipement et de nourriture, j’en ai vraiment bavé. »

Une fois de plus Rodolphe est blessé. Mais il est surtout épuisé. Malgré les encouragements de ses supérieurs, il ne rempilera pas. Et préfère retourner dans sa Savoie natale. Recommencer une nouvelle vie. Et c’est là qu’il ouvrira un salon de coiffure à Albertville et fonde une belle famille. « Toute ma vie, j’ai bossé dur ! Durant soixante ans il se consacrera au devoir de mémoire, répétant inlassablement le même discours aux jeunes générations. “Plus jamais ça !” »