La jeune femme au luth, de Vermeer au coeur du thriller de Katharine Weber

Et pourquoi ? Et comment ?

Le pourquoi est simple. Un beau jour, elle a reçu un appel téléphonique d’un dénommé Mickey dont elle est immédiatement tombée amoureuse ! Elle, dont les relations avec les hommes n’avaient jamais réussi à décoller d’un intérêt très provisoire et assez superficiel, en oubliait que, du haut de ses 41 ans, elle surplombait de 16 ans ce garçon sorti de nulle part, qui lui parlait d’Irlande et d’irlandais, qui la questionnait sur son expertise notoire en histoire de la peinture, avec lequel elle semblait découvrir sa sexualité et sa sensualité, qui lui égrenait de lointains cousinages et dont elle avait immédiatement accepté qu’il s’installe chez elle comme une évidence.

Le comment est encore plus simple. Convaincue par Mickey, dont elle avait, sans réserve, fait siennes les convictions politiques selon lesquelles « le gouvernement britannique n’a […], n’a jamais eu […] et n’aura jamais aucun droit sur l’Irlande », Patricia s’était engouffrée tête baissée dans un projet fou, mais secret qui l’avait amenée à prendre ces vacances impromptues, à taire la vérité à son père (ce qui la peinait beaucoup), à s’installer dans ce petit cottage, seule, et en faisant attention à ne provoquer aucun déclic susceptible de déclencher l’imagination fertile et fantasque des autochtones déjà largement enclins à disserter sans fin sur les motivations d’une Américaine logeant dans une maison sans confort, à proximité d’une falaise surplombant l’Océan !

Une solitude qui, excepté en ce qui concerne l’absence mystérieuse de Mickey, ne pèse en rien sur l’esprit de Patricia, trop heureuse de partager ces instants avec une non moins mystérieuse compagne dont la présence ravit ses sens et comble d’aise son amour immodéré pour la peinture hollandaise.

Entre deux promenades sur les chemins de la falaise, entre deux visites faites au magasin de Monsieur O’Mahoney pour faire quelques maigres emplettes, Patricia confie à un journal soigneusement caché dans le cottage les chavirements de son cœur, les emballements de ses sens, la douceur de ses souvenirs anciens et l’effervescence de ses souvenirs plus récents, les bouleversements de sa vie depuis que Mickey, sa tête d’ange, ses discours enflammés et ses projets fous, y ont fait irruption.

Ami lecteur, mon premier conseil sera : sans hésitation, lis ce livre. Mon second conseil sera : surtout, abstiens-toi de lire la quatrième de couverture et la Note de l’auteur en début de l’ouvrage (note qui aurait dû être renvoyée à la dernière page !) et fais confiance à la qualité de la photo de la jaquette !!!...

Je conçois que cela puisse être déroutant, mais je trouve trop dommage de voir ainsi dévoilée la moitié du suspense que Katharine Weber, grâce à une magnifique maîtrise de son récit, a su distiller petit à petit au fil des pages de ce « journal » qu’elle écrit avec son héroïne.

Du coup, il devient, pour moi, bien difficile d’en dire plus sans trahir une part de ce mystère qui fait l’attrait de ce récit captivant, et pour toi, lecteur, bien difficile de me croire sur parole et de te lancer dans une telle découverte, sans visibilité, si j’ose dire.

Pourtant, je suis convaincu que nul ne regrettera de ceux qui se laisseront entraîner avec Patricia Dolan dans ces rêveries irlandaises sur ces landes qui chutent à pic dans l’eau, dans ce petit cottage où se terre un bien profond secret caché au vu et au su des habitants de Ballymore et dont, pourtant, il y a, à l’évidence, une multitude de complicités qui l’entourent.

C’est là une des réussites de Katharine Weber que de livrer au lecteur des indices convergents sans rien lui dévoiler de concret avant presque la moitié du livre alors que ce secret en est le cœur.

Elle nous fait marcher dans les ruelles où, certainement, derrière les rideaux des fenêtres, nombre de paires d’yeux épient les faits et gestes de cette Américaine qui intrigue.

Elle nous permet de nous promener, avec Patricia, au milieu de ce village que nous découvrons avec elle.

Elle nous fait découvrir cette Irlande battue par les vents et la pluie qui a fait naître des âmes rudes parties au loin tenter la chance que les conflits, les maladies, les pénuries, les disettes avaient fait disparaître de la vie des habitants au point de les amener à penser que seul l’exil pouvait receler encore quelques lueurs d’espoir.

Elle nous raconte l’inimitié sévère qui unit dans un même rejet réciproque les Irlandais et les Britanniques.

Bref, elle tisse autour de son roman une toile magnifique qui, au détour d’une phrase, redonne à voir les lumières de certaines séquences d’un Taxi Mauve, ou qui, dans le feu d’une discussion, éclaire (un peu !!!) les oppositions politiques, religieuses qui ont dessiné l’Histoire.

Et puis elle nous parle de Vermeer avec une délicatesse magique, avec la passion que peuvent susciter des chefs-d’œuvre devant lesquels les yeux sont éblouis.

Oui, c’est tout cela que vous découvrirez dans ce roman aux faux airs de roman policier dont Moea Durieux, la traductrice, a su retranscrire les folies, les passions et les mystères.