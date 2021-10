Ray Fisher, Gal Gadot, Ruby Rose : chez Warner Bros, des super-héros sous pression ?

À partir d’une longue série de stories Instagram, Ruby Rose est revenue sur ces longs, voire cauchemardesques, selon elle, mois de tournage. Son plaidoyer commence par ces termes saisissants : « Ça suffit. Je vais dire au monde entier ce qu’il s’est réellement passé sur le tournage. » Une accusation directe a été portée contre Peter Roth, ancien président de Werner Bros Television, de Dougray Scott, acteur incarnant le père de Kate Kane dans la série, de Camrus Johnson, Luke Fox dans la série, et enfin de Caroline Dries, qui supervisait la série.

Une série d’accidents de tournage

Première concernée : Ruby Rose elle-même, qui s’était blessée sévèrement au niveau du cou et d’une côte durant le tournage. Ses examens avaient également découvert une tumeur. Des soucis de santé qui auraient dû attiser la compréhension des différents producteurs, et pourtant…

L'actrice certifie que Peter Roth l’a contrainte à rendosser son rôle seulement 10 jours après son intervention chirurgicale, prétextant qu’elle faisait perdre des millions de dollars à la société, et donc que par sa faute plusieurs employés seraient licenciés… Interdite de conduire, elle aurait réclamé un moyen de transport pour se rendre sur le tournage. Ce dernier lui aurait été expressément refusé et la production lui aurait demandé de se débrouiller par elle-même.

De même, ne pouvant pas se rendre à la Comic Con de 2019 en raison de son état fragilisé, la déception de ne pas pouvoir rencontrer ses fans aurait été utilisée contre elle comme un argument au sein du chantage affectif qu'elle attribue à Peter Roth. Ce dernier aurait refusé de revoir son planning pour qu’elle puisse y assister et l’aurait même contrainte à l’annoncer elle-même aux fans, via une vidéo où il lui aurait exigé de cacher cette blessure au cou « que personne n'avait envie de voir ».

Cette première entorse à des conditions de travail saines ne concerne pas que l'actrice principale. En effet, le tournage semble avoir été la scène de plusieurs évènements dramatiques et traumatisants. Ruby Rose relate ainsi un accident de tournage d’un membre de l’équipe technique, brûlé au troisième degré sur tout le corps. D'après l'actrice, aucun suivi psychologique n'aurait été proposé à l'équipe de tournage, malgré le choc. Comble du comble, selon l'actrice, l’équipe lui aurait même réclamé de tourner une scène de sexe sans lui accorder aucun temps de répit pour se remettre des précédents évènements.

Une pression psychologique intense, qui fut accentuée par d’autres incidents de tournage, notamment le départ de deux de ses doublures, ainsi que l'absence de compensation financière pour une assistance de production devenue tétraplégique après un accident, selon l'actrice.

#MeToo et le Covid ignorés

Ruby Rose a aussi évoqué le comportement de plusieurs des hommes de l’équipe de tournage. Pointant du doigt le comportement abusif de Peter Roth à l'encontre de plusieurs jeunes femmes, elle assure qu'il aurait réclamé à plusieurs d’entre elles de « défroisser son pantalon, au niveau de son entrejambe ». Il aurait par ailleurs engagé un détective privé pour enquêter sur l’actrice, avant de le renvoyer, insatisfait du compte-rendu qui ne répondait pas à ses attentes.

En parallèle, l'acteur Dougray Scott aurait été un « cauchemar ambulant » durant le tournage, particulièrement désagréable avec les femmes de l'équipe de tournage. En dépit de la volonté de Ruby Rose d’instaurer des règles de bonne conduite, la production aurait décliné. Comme Camrus Johnson, un autre acteur du casting, qualifié par Rose de « gamin égocentrique qui ne bossait qu’un jour par semaine », Dougray Scott commençait et terminait ses journées selon son bon vouloir.

Ruby Rose finit par accuser la responsable de la série, Caroline Dries, « sans cœur » aux yeux de l'actrice. Elle accuse cette dernière d’avoir refusé de suspendre le tournage au plus fort de la pandémie de Covid, alors que ceux de Riverdale, de The Flash, ou encore de Supergirl [autres productions Warner, NdR] étaient stoppés. Pour elle, cette décision aurait favorisé les nombreux accidents cités plus haut, et il aura fallu que l'intervention du gouvernement canadien lui-même pour que le tournage soit suspendu.

Warner Bros à nouveau incriminé

Finalement, ces multiples allégations continuent de nuire à la réputation de Warner Bros et viennent renforcer celles déjà lancées par l’acteur Ray Fisher, dénonçant le comportement toxique de Joss Whedon — et l'inaction de la Warner —, durant le tournage de Justice League.

Une accusation portée aussi par l'actrice Gal Gadot, qui affirmait avoir été agressée verbalement par le réalisateur. Ce dernier aurait menacé de lui rendre sa carrière « misérable », alors que l'actrice faisait seulement part de quelques inquiétudes concernant les dialogues du personnage qu'elle incarnait alors, Wonder Woman (via The Hollywood Reporter).

Quelques heures après les publications de Ruby Rose, sa version des faits est réfutée par un communiqué de la Warner, diffusé via Deadline : « Malgré l'histoire révisionniste que Ruby Rose partage en ligne visant les producteurs, les acteurs, l'équipe, le réseau et le studio, la vérité est que Warner Bros. Television avait décidé de ne pas exercer son option d'engager Ruby pour la saison 2 de Batwoman, sur la base de multiples plaintes concernant le comportement sur le lieu de travail qui ont été examinées sérieusement et traitées en privé, par respect pour toutes les personnes concernées. » Autrement dit, Warner renvoie la balle à l'actrice, l'accusant à son tour de comportement toxique...