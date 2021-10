Festin d’Anne Brugni et McCloud Zicmuse : ma vie de miche

Merveille : chaque titre, indépendant, se lit comme une invitation à la contemplation, à prendre le temps d’observer les belles choses qui s’offrent à nos yeux. La simplicité de ces schémas narratifs, voire leur minimalisme, impose une lecture qui délaisse les péripéties pour entrer dans une forme de contemplation.

Des réactions en chaîne se succèdent, des évènements conduisent à d’autres, naturellement ou par l’intermédiaire d’actions ordinaires : aucun véritable coup de théâtre n’apparaît pour que s’impose avec délicatesse un cheminement graphique et poétique.

Cette langueur singulière (singulièrement douce) nous dit que pour faire du pain, pour déguster les miches que nous rompons de nos mains et que nous mangeons en tablées, il faut du temps, un temps marqué par des étapes successives (et décisives) où opèrent différents agents et environnements.

Chaque phase devient l’occasion pour Anne Brugni de concevoir des images aussi élégantes que saisissantes, dans lesquelles le regard se plonge avec délices. Les scènes sont réalisées en papiers découpés, selon une méthode proche de Marie Mirgaine ou Charline Collette : l’illustratrice peint ainsi les feuilles de papier avant de les tailler pour les assembler. Cette technique lui permet d’obtenir des tons acidulés étonnants, voire déroutants, tant ils paraissent fantastiques.

De nombreux effets de matières affleurent à la surface de l’image, de sillons esquissés par les poils de pinceau à des espaces vaporeux où les couleurs se mélangent en s’irisant et en atténuant doucement toute forme dessinée, dissolvant le point ou la ligne. La précision des découpes (et incidemment le dessin issu de ce travail de coupe) contraste alors avec le flou des couleurs qui circulent sur le papier.

Deux espaces coexistent alors et entrent en dialogue, celui du dessin des formes proprement dit, figuratif (ou plus encore iconique), et celui de la matière picturale, abstraite (ou plus encore proprement plastique). Cette tension et ce frottement visuel se révèlent fascinants et aménagent un plaisir de lecture à lui seul.

Terminons en soulignant le très beau travail d’édition réalisé par Yassine de Vos et Chamo, les têtes pensantes de l’Articho, précieuse structure éditoriale : de la facture même du livre jusqu’aux détails typographiques (quelle élégance du lettrage !), l’objet accompagne à merveille le raffinement des images et de la narration.

Festin est un très beau livre qui multiplie les jeux de formes et de couleurs, dernier tome d’une série surprenante et indispensable.