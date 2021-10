Je connais peu de mots : Elisa Sartori interroge plus que le langage

Cette part masquée, ce récit incarné, mais pudique, se révèle progressivement à travers l’évolution graphique des différentes stases de l’album : alors que la première face du livre attire l’image, de quelques traits bleus disparates et discrets, à un espace saturé où l’encre aqueuse signale sa matérialité en de séduisants accidents de pigments. La seconde face (ou le verso pourrait-t-on dire, donc la suite et la fin) ira d’un cadre intensément empli, habité et dynamique en une raréfaction graduelle de la ligne, pour finir vers un espace parcouru de rares traits.

Deux voix distinctes se mettent ainsi à jour, l’une textuelle et l’autre graphique, les deux s’approfondissant mutuellement. Elles s’offrent en écho, en miroir de l’autre. Les variations permanentes des trames, dans leurs directions, dans leurs formes et dans leurs dynamismes (des traits saccadés ou des points harmonieux) s’inscrivent pleinement dans cette énonciation visuelle indicible et pourtant éclatante. Elles bruissent en des sons différents, changeants, murmurant différentes sonorités à l’œil.

Le regard, dès lors, se plonge dans ces espaces hantés par un mystère qui se dérobe tout en ne cessant de se signaler, et que la lecture de l’album ne pourra épuiser, voire qui le renouvellera. En effet, la dernière image répond à la première en l’amorçant de manière subtile. Une boucle apparaît ainsi et la conclusion se transmue en introduction à l’image liminaire. La temporalité se dissout alors, les concepts de début ou de fin n’étant plus opérants.

Reste une sensation étourdissante que laisse ce livre, le sensible irradiant le sensé, creusant l’organisé, élimant le rationnel pour laisser poindre l’essentiel, l’émotion née de ce dialogue désormais ininterrompu entre le texte et l’image.



L’objet même du Leporello (qu’on appelle aussi livre en accordéon) introduit un rapport physique au livre, une relation tactile qui interroge notre rapport à la lecture. Il impose un défilement vertical et une tourne de page procédant d’un choix de lecture affirmé qui se répercute directement sur l’expérience de lecture (tourne-t-on la page ou laisse-t-on les images se déployer sans les replier ?). Ainsi, nous nous plongeons véritablement corps et âme dans l’appréhension de ce doux poème visuel, interprète de ce bel objet éditorial, pleinement artisan (voire partenaire) de la survenue de l’émotion.



En peu de mots, en quelques lignes et autant d’images, Élisa Sartori nous entraîne dans une symphonie visuelle simple et prenante, dont le dépouillement contraste avec la puissance évocatrice du dispositif. Je connais peu de mots est un album des plus élégants, publié aux éditions CotCotCot, structure éditoriale qui ne cesse d’étonner par la qualité de ses ouvrages emplis de poésie comme De la terre dans mes poches de Françoise Lison-Leroy et Matilde Gros, ou encore Idylle d’Agnès Domergue et Valérie Linden.