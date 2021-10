Banana Fish, les mots qui tuent

Banana Fish est un incontournable dans le genre des mangas thriller. La lecture du premier chapitre suffit à comprendre pourquoi — entre son graphisme maîtrisé, son rythme prenant et ses habiles ramifications scénaristiques.

Ash Lynx a 17 ans, et il déjà chef de gang dans le Bronx. Ses traits d’éphèbe et sa précision de tir sont ses atouts principaux, mais il est plein de ressources insoupçonnées. Aussi quand il voit ses hommes assassiner un inconnu qui lui dit « Banana fish » suivi d’une adresse, Ash, profondément troublé, décide d’élucider le mystère. Il va rapidement se laisser entraîner dans une machination qui le dépasse, avec en arrière-plan le passé de son frère à la guerre du Vietnam, et en face, dans l’ombre, le parrain de la mafia new-yorkaise…

Dans ce milieu où les échauffourées armées sont fréquentes, deux Japonais venus faire un reportage sur les gangs se retrouvent plus impliqués qu’ils ne l’auraient dû. Le jeune Eiji, fasciné par le charme d’Ash, ne va plus pouvoir le quitter, en dépit des dangers…

Réédition d’un essentiel

Initialement publiée au Japon en 1985, cette série terminée depuis 1994 a fait le succès d’Akimi Yoshida et a rencontré son public à l’échelle mondiale. Le manga était devenu presque introuvable dans son édition française, et avec l’adaptation animée sortie en 2018, il était grand temps de ramener ce classique sous les feux de la rampe.

Chaque tome de cette nouvelle édition est équivalente à deux tomes d’un manga classique — la série sera donc complète en 10 tomes. Le texte est entièrement retraduit et le grand format est plus qu’appréciable pour se plonger dans ce classique haletant.

Un succès mérité

Le dessin de Banana Fish est d’un style bien particulier, forcément un peu vintage, qui se reconnaît tout de suite et est assez addictif. Le rythme est prenant, il n’y a aucun passage à vide, on a juste envie de tout lire d’un coup (et avec les volumes doubles, le plaisir de la lecture est prolongé). L’œuvre est à la croisée des genres, elle tire du shôjo, mais s’ancre à fond dans le seinen par ses thèmes sombres et sa trame complexe.

Il est sans doute important d’ajouter que dans Banana Fish, la thématique de l’homosexualité est récurrente, avec des personnages qui construisent leur sexualité au fil des traumas et des attirances subites. Autant de représentation gay dans un manga, ce n’est pas courant et ça fait plaisir !

Et donc, c’est avec bonheur qu’on plonge dans l’univers sombre et prenant de ces cases magnifiquement découpées, pour n’en ressortir qu’au petit matin. Si vous ne pouvez plus vous passer de la suite, sachez que les quatre premiers tomes sur dix sont déjà disponibles.