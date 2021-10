 Alice Guy de Catel & Bocquet : première réalisatrice que l'histoire a enterrée

Avec cette nouvelle biographie dans leur série « Les clandestines de l'histoire » (où ils ont déjà tour à tour déterré Olympe de Gouges, Kiki de Montparnasse et Joséphine Baker), le très prolifique tandem Catel et Boquet met en lumière — c'est doublement le cas de de le dire —, la figure d'une des pionnières du cinéma mondial, probablement la première réalisatrice de films, Alice Guy. Sur près de 300 planches, les deux auteurs retracent le parcours étonnant de cette femme brillante, que les historiens du cinéma ont laissée dans l'ombre pendant trop longtemps.

L’héroïne de cet épais roman (bio) graphique n’est pas une inconnue complète : plusieurs critiques féministes aux États-Unis ont œuvré pour sortir de l’ombre le parcours d’Alice Guy-Blaché, et les films qu’elle a réalisés ont été notamment restaurés, montrés et sont aujourd’hui disponibles en ligne. N’empêche, si tout le monde connaît les frères Lumière ou le patronyme de Georges Méliès, rares sont ceux qui citent le nom d’Alice Guy pour évoquer les premières heures du cinéma en France ou le démarrage de la production industrielle de cinéma de fiction aux États-Unis. Pourtant, dans les deux cas, la bouillonnante Alice a joué un rôle de premier plan, réalisant plusieurs centaines de films au total et en produisant bon nombre à travers sa propre société de production, Solax Films.

Engagée au départ comme simple secrétaire par un certain Léon Gaumont à Paris, elle va faire partie des premiers spectateurs du cinématographe des Frères Lumière, puis participera au développement d’une technique concurrente chez Gaumont, grâce à laquelle elle enregistrera de nombreux courts-métrages muets, avant de se lancer dans une technique mixte, associant à la projection une bande-son sur phonographe.

De chapitre en chapitre, on suivra ses premières expériences derrière la caméra, son travail en tandem avec Louis Feuillade comme scénariste, puis ses réalisations colossales comme La vie de Jésus, premier péplum de l’histoire, au tournage duquel ont participé pas moins de 300 comédiens, avant de la suivre de l’autre côté de l’Atlantique pour fonder l’une des toutes premières sociétés de production de films aux États-Unis.

Bourrée d’informations et d’anecdotes, cette biographie en bande dessinée est suivie d’une chronologie historique très fournie et de fiches présentant tous les protagonistes dans leur ordre d’apparition. Des outils qui permettront probablement à cet ouvrage de figurer dans la bibliothèque des historiens du cinéma comme dans tous les centres de documentation des collèges et lycées. Le projet est bien pensé, son succès assuré, mais on ne peut que l’applaudir.

À l’heure où l’on réclame une Histoire plus inclusive, où le rôle des femmes serait moins occulté, cette bande dessinée destinée à rencontrer un large public va permettre de réintégrer Alice Guy et sa filmographie dans le panorama du cinéma mondial. Un septième art aussi jeune que la bande dessinée, mais dont il est déjà temps de réécrire l’histoire pour montrer combien de réalisatrices et de monteuses, entre autres, ont changé à tout jamais la façon dont ont (se) fait des films.