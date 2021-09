Mort aux girafes – et aux cons, avec... si possible

Une idée qui, plus d’une semaine plus tard, laissait toujours Olivier Chaume, le gardien de nuit de l’établissement interrogé en tant que témoin par la maréchaussée barisienne en charge de l’enquête, dans la plus profonde expectative quant aux motivations insoupçonnées autant que froidement exécutées d’un tel geste d’autodestruction que rien n’avait pu laisser seulement subodorer lors de son arrivée inhabituellement tardive au demeurant.

Et, même si ledit Olivier Chaume, tout autant que Madame Trève, ne seraient pas en peine de se remémorer nombre de clients ayant séjourné à l’Hôtel de Trève et pourvus de mines patibulaires (mais presque), voire d’intentions douteuses, inavouées, suspectes, originales ou fantasques, aucun embryon d’indice susceptible d’intéresser la maréchaussée ne leur avait sauté aux yeux pouvant paraître, après coup, comme un signe sinon inquiétant, tout au moins prémonitoire.

Alors que le susdit Olivier Chaume, comme il l’avait fort à propos fait remarquer à l’interlocuteur de la maréchaussée qui lui faisait face, pouvait tout à fait se targuer de sa capacité professionnelle à cerner ses clients comme il l’avait parfaitement fait, pas plus tard que deux jours après la macabre découverte, en devinant, sous l’imperméable mastic, le chapeau-feutre et les gestes ridiculement furtifs, que l’olibrius qui avait glissé subrepticement sa carte sur le comptoir était bien, conformément aux indications de ladite carte, un détective privé qui, pour autant et bien que sa chambre ait été réservée téléphoniquement à son attention et en bonne et due forme, n’avait même pas pris possession de celle-ci dès lors que Solveig Trève qui l’accueillait à la réception, lui eut rapporté les faits survenus deux jours auparavant dans la chambre 16 de l’hôtel du même nom qu’elle, faits qui l’avaient particulièrement secouée et dont elle appréciait de partager le récit avec quiconque acceptait de lui prêter une oreille compréhensive. (reprise de la respiration...)

Bon, j’ai eu beau essayer, l’exercice est trop compliqué pour que j’y parvienne vraiment. À quoi ? À vous présenter le livre de Pierre Demarty dans le même style que celui qu’il a utilisé dans Mort aux Girafes (comme c’est le premier de ses livres que je lis, j’ignore s’il a déjà usé du même procédé précédemment) : un livre possédant une majuscule à la première page (et plus aucune autre dans le corps de l’ouvrage à l’exception des noms propres) et un point final unique à la dernière !

Première expérience personnelle d’une telle lecture : une phrase longue de 200 pages !!! Mais après la disparition progressive, ébahie et finalement joyeuse d’une appréhension primaire, quel plaisir !

Pierre Demarty semble s’amuser comme un petit fou à promener son lecteur de coq-à-l’âne en digressions, mais, toujours, il raccroche magistralement les wagons et ces divagations s’avèrent être de superbes ellipses ramenant le lecteur dans le droit fil de son histoire, sans coup férir !

Alors certes le récit pourrait paraître un brin décousu (encore qu’il y ait un fil de la première à la dernière page…) à qui ne se laisserait embarquer qu’avec réticence, mais celui qui se laisse tirer par le bout du nez, profite sans répit d’une verve incroyable, d’un humour débridé, d’une faconde infernale, d’une suite dans les idées magistrale, d’un rythme époustouflant. Bref, d’une qualité de narration qui aurait pu m’enchanter encore longtemps si le livre avait été plus épais.

Mais je peux comprendre qu’après deux cents pages, il faille aussi reprendre un peu son souffle.

Entre jeux de mots (laids !), calembours et blagues potaches (combien j’ai ri en apprenant, par la radio, l’entrée de Sofia la girafe au Musée Grévin !), inclusions (parfaitement intégrées au cours du texte) d’extraits de chansons françaises qui tombent à pic…, Pierre Demarty ne laisse jamais passer l’occasion d’en placer une bien bonne : c’est réjouissant, amusant, plaisant, bien fait ! Pour moi, rien à redire, l’exercice est tout à fait réussi et a maintenant réduit à néant mes réticences à me lancer dans un autre ouvrage écrit de la même manière, qui m’a été offerte, mais qui, jusqu’à présent, m’avait trop rebuté pour que je me lance dans l’aventure.

Car, ne vous y trompez pas, c’en est une ! Quand vous êtes lancé(e), il n’y a pas beaucoup d'autres alternatives que de continuer.

Et tout cela va nous amener à un point d’orgue qui finit là où tout commence. Une prouesse, vous dis-je.

Alors, après toutes ces louanges (méritées, j’insiste), l’auteur ne m’en voudra pas de lui tirer les oreilles !… D’abord la droite : dans le blason de Bar-le-Duc, les deux bars ne sont pas d’« argent », mais d’« or » (nuance qui n’échappera probablement pas à tout un chacun un tant soit peu féru d’héraldique…). Ensuite, la gauche : la surface de l’état du Wisconsin (USA) n’est pas de « 170 millions », mais seulement de 170 milles « kilomètres carrés » (ce qui n’est déjà pas si mal !)

Non, mais de fois…

Je vous souhaite une bonne lecture, pour moi, ce fut une très enthousiasmante découverte.