Moon River : Fabcaro dessine des bites sur les joues

Depuis le succès phénoménal de Zaï Zaï Zaï Zaï, son road movie dessiné, Fabcaro est sur tous les fronts : scénariste et dessinateur de BD, romancier, il est adapté au cinéma (Le discours sous la direction de Laurent Tirard est sorti cet été et Zaï Zaï Zaï Zaï par François Desagnat sera sur les écrans au printemps prochain), il bosse sur des scénarios pour le cinéma et enchaîne les projets.

Une telle popularité auprès des producteurs et des éditeurs aurait pu lui monter à la tête et bousiller sa créativité (n'était-ce pas le sujet qu'il développait dans Pause, publié par La Cafetière en 2017 ?), mais il n'en est rien. Le succès public ne lui aura au final causé qu'une hernie discale sévère, dont il sera question, d'ailleurs, dans ce nouvel album délirant. Avec Moon River, Fabcaro revient à fond la forme, plus sincère et authentique que jamais, plus radical surtout, renouant avec la veine à la fois absurde et terre-à-terre des Carnets du Pérou et de Zaï Zaï.

Moon River, c'est à la fois le titre d'un film de western et l'histoire d'une actrice qui se réveille un beau matin avec une bite dessinée sur la joue. L'affaire est prise au sérieux, l'enquête ne laisse aucun détail dans l'ombre : interrogeant l'équipe de tournage, la rivale de la belle et ses amants passés, le lieutenant Baxter tente de percer le mystère du graffiti obscène et de comprendre les mobiles du dessinateur anonyme.

À moins qu'il ne s'agisse d'une dessinatrice ? En parallèle, à sa table à dessin dans la cuisine familiale, au café avec un pote ou en face à face avec son éditeur, Fabcaro doit répondre à cette interrogation récurrente : « Tu vas vraiment faire tout un album sur une histoire de bite dessinée sur la joue ? » Le réel tout plat et la fiction acérée se succèdent, le sérieux des uns déteignant sur l'absence totale de rigueur des autres ; le quotidien le plus plat désamorçant régulièrement les tentatives de raisonnement et de déduction de l'enquête.

Pour illustrer son propos, Fabcaro s'impose un dispositif strict, qu'il s'amuse évidemment à maltraiter régulièrement : les scènes de tournage du western sont en format horizontal cinémascope et couleurs kodachromes (rigoureusement imitées à l'aquarelle), les épisodes de l'enquête sont dessinées d'un trait réaliste en bichromie bleue et noire dans un gaufrier régulier, tandis que les passages autobiographiques, en vert olive et noir, font appel aux codes de la BD indépendante bricolée : têtes en tranches de pain de mie, corps avachis, hyperexpressivité des visages et sweat à capuche de rigueur.

Mais le dessinateur nous réserve quelques incursions surprise dans les codes du roman-photo, de la pub télé ou du roman graphique hardcore, façon cartouche-image juxtaposés avec narration en voix off. Tout le monde en sort ridiculisé. Fabcaro le premier, évidemment. C'est délicieux.

Si le sujet est effectivement ténu, saugrenu, potache, plus anecdotique encore que la carte du magasin oubliée dans Zaï Zaï Zaï Zaï, c'est probablement pour cette raison justement que Moon River fonctionne à merveille.

Sans jouer la surenchère, Fabcaro explore à nouveau, mais en s'aventurant plus loin encore, les liens délirants, incongrus, mais toujours drôles, qui unissent ou séparent la pensée logique, structurée, déductive, et les sujets les plus anodins. Desproges se demandait si on pouvait rire de tout, Fabcaro œuvre pour sa part à l'extension du domaine de l'humour en démontrant, avec brio, qu'on peut surtout rire n'importe comment. Ne nous en privons pas.

Détail amusant : comme l'album est doté d'une couverture rembourrée très chic, il est présenté sous film plastique dans la plupart des librairies. Impossible de le feuilleter. Ce n'est pas grave : on peut l'acheter les yeux fermés.

