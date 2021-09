Va au diable, Charles Bukowski ! (ou peut-être y es-tu déjà ?)

« Quarante ans de galère et même pas de quoi s’offrir une cuvette pour gerber dedans. » Manny Hyman va se faire virer. Il est dépressif, alcoolique, ne fait plus rire. Il se regarde une dernière fois dans le miroir, se tire la langue, et part monter sur la scène de la « Petite Salle » du Sunset Hotel de Las Vegas..

Merci Au Diable Vauvert. Merci Jean-Luc Fromental pour cette formidable traduction. Merci Crumb. On lit de très bons livres, de bons livres, des livres moyens, des livres très moyens... Et nous remontent alors comme les fumées d’un magma – l’Art ? –, qui doit forcément brûler comme un feu sacré...

Qu’est-ce que l’art ? La forme, la forme, la forme... Le fond, le fond, le fond... Le fond, on y est toujours avec Charles Bukowski. Et quel style ! 12 pages de textes : la nouvelle There’s no Business. 25 avec les dessins de Crumb. De la saleté, du vulgaire, de la violence, de la bêtise, de l’esprit : une satire au sens fort du terme.

Dans les textes alchimiques du Moyen-âge, on explique, comme le révèle Carl Jung, que la Pierre philosophale, le Mercure des philosophes, se reconnaît à sa vilenie. Pire, elle est la chose la plus vile que l’on puisse trouver, la plus rejetée par tous..

« Sur l'oreiller du mal c'est Satan Trismégiste / Qui berce longuement notre esprit enchanté, / Et le riche métal de notre volonté / Est tout vaporisé par ce savant chimiste. » Baudelaire, Au lecteur.

Saint Bukowski, ne priez pas pour nous, et nous ferons de même !