Bons baisers de Limón creuser les racines sous le soleil

En cette rentrée d'automne, les éditions Casterman publient la traduction française d'un épais roman graphique publié en anglais cette année également. Le héros, Ramiro, après être tombé sur un impressionnant stock de photos familiales entreposées pêle-mêle, décide de partir interroger les membres de sa famille pour retracer à la fois son arbre généalogique et l'histoire de tous ceux qui ont vécu dans cette petite ville côtière du Costa Rica qu'est Limón. Ses deux familles y vivent depuis bien avant la naissance de Ramiro et s'y retrouvent encore au moins le temps de vacances sous le soleil au bord de la mer... Alors, armé d'un appareil photo et de nombreux cahiers, le jeune homme s'envole de Londres, où il étudie, dans l'espoir de réaliser un documentaire vidéo sur sa famille.

Chapitre après chapitre, on découvre les membres encore en vie des deux familles, on écoute leurs anecdotes peu communes illustrées par les dessins des photos tirées du stock... Ces témoignages de première main sont entrecoupés de récits dessinés de quelques temps forts de la saga familiale. Comme on est dans un village, que ce soit dans les années 40 ou 60, voire plus récemment encore, tout le monde se connaît, tout le monde à une histoire à raconter. Et c'est ainsi que, de fil en aiguille, se dévoile sous nos yeux une histoire d'amour qui traverse le temps et des instants précieux qui brassent les émotions sans retenue.

Grâce à un dispositif de narration habile, où les anecdotes ne sont illustrées que par les photos posées et figées des protagonistes, l'imagination des lecteurs est sans cesse appelée à la rescousse pour visualiser les scènes, substituer aux visages impassibles des figures secouées par les émotions. Le trait simple de Brenes, hérité directement de la ligne claire franco-belge, est un vecteur puissant pour susciter à la fois l'identification et la nostalgie des lecteurs.

Qu'y a-t-il de plus universel en effet que les histoires d'amour et les récits de filiation ? On a tous des parents, on sait tous qu'ils se sont aimés un jour et on a tous du mal à comprendre comment, pourquoi et jusqu'à quand. Edo Brenes ne répond pas à notre place à ces questions, mais avec Bons baisers de Limón il leur apporte une réponse singulière, fictionnelle, qui, par les émotions qu'elle libère, nous fait vibrer un peu plus fort pendant plus de deux cents pages. Que demander de plus ?