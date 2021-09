Cobrastar : imaginaire débridé pour un space opera d'enfer

L’histoire commence dans un diner, au milieu de l’Arizona. John Hero — ou Cobrastar pour les intimes, qui sont rares —, chanceux ou malin, à vous de décider, réchappe à une fusillade phénoménale. Ce Jack Sparrow de l’espace récupère une clé des mains de la Rumeur, « le plus redoutable courtier en information de l’Union intergalactique ». Une clé qui renferme des informations cryptées, de type « prothéen ». Des informations qui pourraient peut-être lui ramener gros, s’il s’y prend correctement.

On embarque alors aux côtés de Cobrastar dans son vaisseau, La Buse, avec la mission suivante : décrypter ces données, et éviter de se faire tuer dans la foulée.

Chasse au trésor ? Course poursuite ? Mission : impossible rencontre Ocean’s Eleven, le tout dans les étoiles ? Crise identitaire et existentielle d’une bande de malfrats ? Finalement, ce roman est un peu tout ça à la fois.

John Hero a tout du anti-héros. Grand cascadeur, pirate mal dégrossi à l’odeur pestilentielle, et pourtant. Ce personnage ne cesse d’étonner par sa capacité à recueillir tous les chats errants qui croisent son chemin, avec comme parfait exemple Elijah, un Terran rendu sourd par l’explosion qui a ravagé le diner. Hero est un pirate malhonnête dans l’âme, oui — mais aussi très cœur d’artichaut.

Ce protagoniste donne le la. En effet, les autres personnages ont une personnalité tout aussi plurielle. Des motivations précises, une façon bien à eux de voir le monde, et un seul objectif : arriver à leurs fins.

Ce roman n’a donc rien de manichéen. Au contraire, on comprend très vite que dans cette Union intergalactique, tout le monde a un « pet au casque », pour dire les choses simplement. Pas de gentils, ni de méchants — juste une histoire un peu chaotique et furieusement drôle, aux personnages tous plus dérangés les uns que les autres.

WTF !

Outre son ton unique, ce roman peut étonner par sa capacité à mettre en place une banalisation assez efficace des scènes de violences qui, en restant très imagées, se transforment en fresques farfelues et colorées. Un enchaînement d’actes barbares qui devient finalement facilement normalisé dans cette aventure rocambolesque.

« Il pleut de la ferraille fondue, du cuivre et du cristal. Des échardes de bois crépitent comme sur une poêle géante. Les gouttes de sang s’envolent au ralenti, et puis elle accélèrent d’un coup, rattrapées par la gravité, elles maculent les tables d’acajou. La roulette devient un Polock matière première charcuterie. La table de craps, un bouquet de fuchsias liquides, les feutres verts se parent d’un beau rouge de Noël. Ça fait des Christmas jumpers sapin et vermillon. »

Dans ce roman, on ne s’attarde pas sur les détails d’un univers intergalactique créé de toute pièce par l’auteur — on risquerait alors de briser le rythme soutenu de cette épopée. Pas de longue exposition d’un système politique certainement très complexe ni de description complète et systématique des différentes espèces rencontrées. On y voit des humanoïdes et des monstres en tout genre, notamment un Mézoar — mix parfait entre une grenouille mutante et un loup-garou, le tout d’une hauteur de 30 mètres. Mais la grande majorité de cette foire de l’espace, c’est bel et bien aux lecteurs de l’imaginer. Et après tout, pourquoi pas ?

Une liberté d’imagination qui est encouragée, volontairement ou non, par le style bien personnel de Thomas Bois. Un langage souvent fleuri, clairsemé d’un idiolecte inventé par l’auteur, qui nous plonge dans un monde de voyous et de pirates, de politiciens et d’intelligences artificielles. Et, cerise sur le gâteau, les paroles de chansons qui se glissent entre les lignes, pour donner une bande-son à ce roman…

« Oh, that’s the way, uh-huh uh-huh, I like it, uh-huh uh-huh… »