Melmoth Furieux : palimpseste et renaissances à Disneyland

C’est du moins ce que projette Fi, la narratrice. Cette dernière est couturière, comme sa grand-mère avant elle. Comme son frère, Mehdi, qui est mort des années plus tôt. Surnommé le Kamikaze par les habitants de Belleville — coin devenu refuge des parias —, celui-ci travaillait sur le chantier du parc, en tant que couturier, et s’est finalement immolé le jour de l’inauguration. Sans jamais rien laisser paraître de ce projet, sans donner d’explication à sa famille. Fi s’est depuis lancée dans une croisade furieuse, en cherchant ainsi à faire payer les responsables de la disparition de son frère. L’enjeu est de taille… et la solution, radicale.

Fi appartient à ce groupe de jeunes oubliés, délaissés, meurtris — tous plus attachants les uns que les autres. Son armée d’enfants, sa famille en morceaux de puzzle. Tous à leur manière ont fini là, à Belleville, dans la Commune : une communauté qui s’entraide et cherche à subsister, malgré cette ombre menaçante de la Souris Noire. Après tout, « Aucune tolérance pour ce qui ne collait pas avec l'image idéale d’une France éternelle, qui n’avait jamais existé. Toute forme de contestation éteinte dans le consensus, on avait gentiment poussé les plus pauvres à clamser — ou à finir ici, à Belleville. » Des barricades, des hélicoptères, des grues qui ne cessent de les menacer. Et pourtant, toujours cette flamme qui les pousse à résister, ensemble.

EXTRAIT: Sabrina Calvo, aux avant-postes de la révolution

Dès les premières pages, le ton est donné, avec quelques informations sur la création du parc, suivis d'une description du jour de l’inauguration. Le tout, avec un choix de mots tranchants, sincères, percutants, sur quelques pages à peine : « Clameurs et célébrations. D’un geste de la main, la Souris salue la foule. Dans le sillage de sa queue-de-pie, elle volte dans Fantasyland — activant le rituel antédiluvien qui incarne sa gloire. L’arrivée du démiurge abruti. »

Ce projet de révolte sans précédent consiste donc à faire brûler ce symbole d’oppression, de destruction sociale. Ce plan, comme expliqué plus tard, aura émergé d’un fanzine en anglais, glissé sous le matelas de Mehdi, et retrouvé par hasard par Fi. Des pages entières recouvertes de théories du complot, décrivant les horreurs cachées de ce parc en apparence enchanté. Ou sont-elles réelles ? Quoi d’autre aurait pu être à l’origine de la disparition de son frère adoré ? Comment expliquer sa souffrance, son silence, et cette décision ?

Melmoth Furieux est, simplement dit, une histoire de deuil. C’est à la fois un récit de vengeance tout comme celui d’une renaissance. Bien que le fil conducteur semble être cette bataille, dictée par le souhait de faire tomber les vilains de cette histoire — finalement plus maléfiques et dangereux que ceux des contes —, on assiste surtout à une reconstruction personnelle, une quête identitaire.

À travers Fi, on découvre une plaie profonde encore à vif, l’envie d’avancer sans pour autant oublier, ou pardonner. On lui reconnaît une rage de vivre, une rage de créer, d’aimer. Bien que parfois noyée par Colère, cette flamme increvable au creux de son ventre, et capable de frapper la première enflure qui s’approche trop près, Fi est un personnage blessé, en constante reconstruction, qui tente de se recoudre pour mieux vivre. Un personnage d’une infinie douceur, qui émeut.

Malgré les tragédies qui se dévoilent en filigrane au fur et à mesure que l'intrigue progresse — la faim, le manque, la folie, la fatigue, l’isolement de cette communauté —, Sabrina Calvo parvient à maintenir le lecteur dans un cocon de douceur et d’espoir inespéré. Comme si la libération et la victoire n’étaient plus qu’à un coup d’aiguille. Tout en douceur, en poésie, le tout est de s’accrocher à Fi comme celle-ci s’accroche à l'espérance qui l'anime.

Et, par-dessus tout, l’amour de Fi est omniprésent. Page après page, impossible de se défaire de cette couverture rassurante et aimante posée sur nos épaules, peu importe les horreurs dont la narratrice est témoin : l’amour pour son frère emporté, pour ces enfants qu’elle souhaite protéger à tout prix, pour ses camarades et collègues, pour son poète Villon. L'amour pour la vie dans son entièreté, surtout, aussi compliquée et cruelle peut-elle être.

« Nos costumes seront faits d’une étoffe qui n’a pas de nom. »