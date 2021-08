  Bang ! Bang ! Planquez-vous, Baladi prend sa « Revanche »

La renaissance d'un éditeur est toujours une bonne nouvelle. Tout le monde a à y gagner : les lecteurs, les auteurs, les libraires et... l'éditeur on l'espère. Voici donc qu'arrivent en librairie les nouveaux titres de The Hoochie Coochie, l'éditeur indépendant désormais installé dans la Drôme, comme le racontait Actualitté il y a quelques semaines. Et Revanche de Baladi, tout premier titre de cette nouvelle salve éditoriale est un western qui déploie une énergie graphique impressionnante.

En deux mots, le récit démarre dans la geôle du bureau du shérif d'un bled perdu dans l'Ouest sauvage, où un type s'est fait arrêter pour avoir abattu à bout portant un général, dans une chambre du bordel de la ville, tenu par une naine mexicaine. Mais les hommes de loi trouvent très louche qu'au moment où ils arrêtaient le coupable, trois barbus profitaient de la distraction pour vider les coffres de la banque. Il doit fatalement y avoir un lien entre cet assassin et les bandits disparus dans la nature. Pour retrouver l'or, les hommes du shérif vont devoir cuisiner le détenu....

Pas la peine d'en dire plus sur l'intrigue, sinon que contrairement à ce que son entrée en matière laisse entendre, elle va mettre en lumière des personnages de femmes au parcours plus qu'étonnant et révéler bien des injustices et des violences, raciales et sociales, dont l'ouest sauvage était coutumier. S'il y a bien une revanche, elle n'est probablement pas où on l'attend. Il y aura des règlements de compte, de l'alcool, des chevaux lancés au galop à travers les plaines et des flammes, beaucoup de flammes, dans ce récit graphique qui happe le lecteur de case en case.

Il faut d'emblée signaler que Baladi déploie pour raconter son histoire un dispositif de vignettes qui se réinvente à chaque planche : en général, quatre cases sont disposées sur la page, parfois trois ou cinq, très rarement moins ou plus. Le goût de l'auteur pour la géométrie, les motifs et les visages aux traits gras, son talent pour texturer ses matières, débiter son histoire en une succession de plans serrés, font de lui un metteur en scène graphique d'une originalité impressionnante. Mais le résultat est aussi lisible que haletant, qu'on suive le trajet d'une flamme sur du bois qui s'embrase ou le récit de lointains souvenirs d'une protagoniste parmi les peuples premiers...

Et la thématique de l'album, qui remplace les traditionnels héros des westerns par ceux qui leur servaient de faire-valoir, les femmes, les Indiens, des tenancières de bordel, les freaks, revitalise un genre plutôt délaissé ces dernières décennies et lui insuffle un sens politique très contemporain. Bref, « Revanche » est une tentative très réussie de rajeunir le western et de lui faire donner un sens nouveau, porté par une mise en scène radicale, audacieuse et aussi dynamique qu'une poursuite à cheval à travers le désert.

Live