Quatre nouvelles maisons rejoignent la distribution Harmonia Mundi Livres

Fondée en 1992 par Anne Lima et Michel Chandeigne, la maison indépendante s’est spécialisée dans les littératures de voyages et les textes d’auteurs lusophones. Elle collabore par ailleurs avec la Librairie portugaise et brésilienne qu’avait fondée Michel Chandeigne.

Sphères est un magazine trimestriel, dont sortir le sixième numéro. Tous les trois mois, Sphères explore une communauté de passionnés à travers 144 pages de journalisme long format et porte un autre regard sur notre époque. Un regard déconnecté de l’actualité, mais ancré dans le réel.

ENQUÊTE: distributeurs indépendants, les oubliés de la pandémie

Avec ses quatre premiers numéros, Sphères a mis en lumière des questionnements contemporains — la valeur de l’artisanat, l’accélération du temps, la place du spirituel, le rapport au passé —, le tout raconté dans de grandes histoires humaines peu médiatisées.

Pour ce 6e numéro, Sphères nous entraîne dans l’univers des tatoués. Au programme :

Grand reportage en Birmanie où la population se tatoue pour résister à la junte et la dictature.

Un entretien avec le rappeur Seth Gueko.

Dossier : le tatouage après la mort.

Portrait de Jean-Paul Cluzel, énarque, ancien patron de Radio France et de l’Opéra de Paris, gay

revendiqué à la peau percée et tatouée.

revendiqué à la peau percée et tatouée. Une carte blanche à Coco, dessinatrice à Charlie Hebdo qui s’est fait tatouer pour ne jamais

oublier les attentats de janvier 2015.

Mais aussi un reportage en Corée du Sud chez les hors-la-loi du tatouage, le portrait de la célèbre tatoueuse Dodie, un grand portfolio sur les personnes âgées tatouées, un entretien avec le dessinateur et grand prix de la ville d’Angoulême François Boucq, etc.

La Mer salée, pour sa part, se veut « semeuse d’utopies et de désirs pour un monde audacieux, humaniste et écologique ». Proposant, depuis 2013, des essais engagés, mais également des histoires « pour changer l’Histoire », cette maison indépendante revendique un écosystème local et écolo. Fabrication à moins de 100 km en métropole nantaise, zéro pilon, encres végétales, papier issu de forêts gérées durablement, recyclage, partenariat avec des associations d’insertion.

Enfin, un nouvel entrant dans le monde du livre, qui a choisi pour nom « un toponyme générique, qui désigne des massifs riches en minerais rares ». La structure fut créée en 2021 par Lilas Carpentier et Guillaume Mélère. Elle publie au rythme de ses découvertes des romans, des nouvelles, des livres de dessin; inédits ou épuisés; d’auteurs morts ou vivants; français ou étrangers ; connus ou oubliés.

« Lecteurs passionnés et désordonnés, nous n’aimons rien tant que le sentiment, d’être surpris : par un style étrange, par une construction déroutante, par un humour singulier. La seule chose qui nous im — porte, chez un auteur, c’est son inventivité, sa capa — cité à jouer avec les règles pour faire entendre une voix qui lui soit propre. »

crédit photo : Patrick Tomasso/ Unsplash