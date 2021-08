Les Constellations de la connerie à Marseille !

Cette semaine imaginée avec la complicité du connologue et psychologue Jean-François Marmion, se tiendra au Théâtre National de La Criée, au MUCEM, à Coco Velten, au Muséum d’histoire naturelle de La Criée, au FRAC et à la Bibliothèque départementale Gaston Defferrer, au Cinéma des variétés et au César, au Centre photographique de Marseille où seront réunies de grandes figures de la pensée contemporaine, des journalistes et de jeunes essayistes.

Au XXe siècle d’éminentes personnalités ont commenté la connerie parmi lesquelles on peut citer Jacques Lacan pour qui : « La psychanalyse est un remède contre l’ignorance, mais sans effet sur la connerie. » Ou Albert Einstein qui concluait « Deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine. » Sans oublier le célèbre adage de Jacques Audiard pour qui « les cons, ça ose tout. C’est même à ça qu'on les reconnaît ».

Cette réflexion contemporaine sur un sujet intemporel nous invitera à découvrir des approches très diverses de la connerie, celle que l’on rencontre dans les médias, en politique, en arts, dans la préhistoire, dans le monde du travail, sans oublier l'approche de grands écrivains inspirés par cette mauvaise fée qui s’est penchée sur le berceau de l’humanité.

« Que faire des cons ? », « La médiaconnerie », « Flaubert, l'empire de la bêtise », « Histoire des injures racistes », « La connerie, un moteur de l'Histoire », « La préhistoire de la connerie », « Une histoire globale de la connerie est indispensable », « L'imbécilité est une chose sérieuse », « La gloire de la bêtise : régression et superficialité dans les arts depuis la fin des années 1980 », seront entres-autres, les thèmes abordés lors des rencontres.

La semaine de la pop philosophie

En 2007/2008, Jacques Serrano, directeur artistique du festival, pense qu’un nouveau moment de la philosophie peut émerger de la scène intellectuelle française et ce à partir de quelques indices comme l’intérêt que portent certains philosophes (peu nombreux) aux objets de la pop culture sans pour autant oser franchir le pas de l’essai ou de la conférence.

Intimement convaincu depuis plusieurs années qu’une réflexion philosophique doit être menée sur des objets du contemporain comme les séries télé par exemple, Jacques Serrano propose en 2009 la première édition de la Semaine de la Pop Philosophie en l’articulant au concept de « pop' philosophie » proposé par Gilles Deleuze dans les années 70. Dans les années qui suivront des centaines d’auteurs s’engageront dans ce champ de la réflexion et de nombreuses maisons d’édition créeront des collections pop philo ou dans cet esprit.

Ces dernières années, la semaine de la pop philosophie s’est engagée sur les thèmes suivants : Croyances : croyance et philosophie, croyance et politique, croyance et neurosciences ; Zombie Theory, une clé de lecture des grands enjeux de notre temps ; L'indifférence ; La magie de scène, un défi à notre intelligence ; Philosophie, sociologie et esthétique du crime...

Lors de ces rencontres, le public marseillais a pu découvrir des essais en cours d’écriture. Une opportunité pour le public de la Semaine de la pop philo de découvrir des propositions intellectuelles avant les médias et les libraires.

Découvrez dès à présent l'avant-programmation :