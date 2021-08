Poupée Volée : une date pour l'adaptation par Maggie Gyllenhaal du roman d'Elena Ferrante

Après être apparue dans des projets comme Donny Darko ou The Dark Knight, Gyllenhaal passera derrière la caméra pour réaliser ce film. Adapté du roman du même nom d'Elena Ferrante en 2006, le long métrage mettra en vedette Olivia Colman, lauréate d'un Oscar, dans le rôle principal, aux côtés de Dakota Johnson.

Résumé du film d'après Netflix :

Seule en vacances au bord de la mer, Leda (Olivia Colman) se consume avec une jeune mère (Dakota Johnson) et sa fille alors qu'elle les regarde sur la plage. Troublée par leur relation convaincante (et leur famille élargie bruyante et menaçante), Leda est submergée par ses propres souvenirs de la terreur, de la confusion et de l'intensité de la maternité précoce.

Un acte impulsif choque Leda dans le monde étrange et inquiétant de son propre esprit, où elle est forcée de faire face aux choix non conventionnels qu'elle a faits en tant que jeune mère et à leurs conséquences.