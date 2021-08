Les Gouttes de Dieu : bientôt une adaptation franco-japonaise 

Le tournage semble avoir déjà commencé, localisé à la fois en France, en Italie et au Japon. Adaptée du manga Les Gouttes de Dieu, la série télévisée Drops of God devrait en suivre l’intrigue. En découvrant que son père lui a légué la plus grande collection de vins du monde, une jeune femme doit rivaliser avec un œnologue talentueux afin d’obtenir son héritage.

À l’heure actuelle, seuls deux acteurs ont été dévoilés : Fleur Geffrier et Yamashita Tomohisa, qui seront en tête d’affiche pour ce projet. La série sera normalement divisée en huit épisodes d'une heure.

Publié par l’éditeur Kodansha dans sa version originale, les éditions Glénat sont à l’origine de la version française :

Lorsque le prestigieux œnologue Yutaka Kanzaki décède, son testament est clair : son extraordinaire cave reviendra à l'un de ses deux fils qui résoudra 12 énigmes concernant 12 vins. Il découvrira alors un treizième et mystérieux vin, inconnu de tous, surnommé “Les Gouttes de Dieu”. Une chasse au trésor sous forme d’enquête policière va confronter les deux frères aux caractères et parcours opposés… Mystères et investigations se succèdent autour des crus les plus prestigieux, pour les deux frères ennemis qui se livrent à une véritable course-poursuite. Au travers de cet affrontement, le scénario conduit le lecteur dans une découverte de l’univers du vin, son langage, ses particularités, ses traditions.

« La division mondiale de Legendary Television s'efforce d'apporter le genre de qualité et le contenu axé sur les personnages pour lesquels Legendary est connu aux projets en langue locale », a déclaré Anne Thomopoulos, Legendary Television. « Drops of God est l'occasion idéale d'étendre ces efforts en France et au Japon, en s'ajoutant à notre liste de développement et de production existante qui a déjà des projets en cours au Royaume-Uni, en Espagne et au Mexique, entre autres territoires. »

« Lorsque nous avons entendu parler pour la première fois de l'adaptation de Drops of God avec l'un des deux protagonistes français et que l'histoire se déroule non seulement à Tokyo mais aussi en France, nous avons été ravis par cette idée innovante », a déclaré Nagasawa Kazufumi, MD & responsable du contenu, Hulu Japan.

À savoir que cette histoire n’en est pas à sa première adaptation, puisqu’en 2009, la chaîne japonaise NTV mettait en scène Kamenashi Kazuya, Tanabe Seiichi et Naka Riisa.

Sources : Variety, Crunchyroll