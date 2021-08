Le ton d’ailleurs est donné dès les premières pages où elle explique comment son père lui a fait découvrir, dès son plus jeune âge, les merveilles du monde sous-marin, merveilles qu’elle-même a voulu faire découvrir à son fils en l’emmenant avec elle sur un site de tournage d’un documentaire sur la Grande Barrière de Corail. Ébloui par ses découvertes, l’enfant s’est endormi avec des étoiles plein les yeux alors que, elle, elle s’interrogeait sur le fait qu’elle lui faisait découvrir ces merveilles au moment même où « cette beauté s’épuisait ».

Fidèle à son habitude, Naomi Klein termine son Introduction par un : « Nous pouvons bâtir un avenir meilleur, mais à une condition : être prêts à tout changer » qui ne s’embarrasse pas de litotes !

Et elle y précise ainsi son propos : « La question de la justice ou de l’équité est […] également au cœur de ce livre : notre réponse au changement climatique doit contribuer à créer un monde non seulement moins pollué, mais aussi humainement plus juste. »

Le discours, adressé aux « jeunes », dit en substance : vous, les jeunes, n’êtes (pour l’instant) responsables de rien (peut être oublie-t-elle quelques comportements déplacés qu’il conviendrait certainement de corriger : mais là, c’est le vieux c... qui rédige, qui se permet la parenthèse et qui sait très bien que la proportion de rétifs est certainement identique, sinon pire, chez les vieux...), en revanche c’est vous qui allez prendre en plein dans la figure toutes les conséquences des méfaits des générations précédentes, alors n’attendez pas des vieux croûtons de la politique qu’ils agissent sérieusement pour vous (normalement ils se préoccupent surtout de leur prochaine réélection) : prenez votre destin en mains !

C’est un peu caricatural comme résumé de ma part, je l’avoue, mais c’est assez proche de la ligne générale de rédaction laquelle s’articule autour de trois grands thèmes :

• Où en sommes-nous ?

• Comment en sommes-nous arrivés là ?

• Et après ?

Appuyée sur de nombreux exemples très divers tout autour du monde, Naomi Klein développe ses analyses critiques qui associent dérèglement climatique et injustices sociales aux mêmes causes assurant les mêmes effets : un recul de plus en plus important des actions publiques face à la rapacité entrepreneuriale, une mise en œuvre de principes néo-libéraux qui ont pour religion la liberté inconditionnelle à laisser aux entreprises pour faire du profit, une totale absence d’intérêt pour l’équité, la justice sociale ou l’intérêt collectif ! Le « monde d’après... » (...la crise sanitaire, bien sûr, comme l’expression en a émaillé les « débats », ou plutôt les « shows », télévisés) n’a rien a envier au « monde d’avant » ! Nous poursuivons notre chemin ubuesque sans prendre en compte tous les signaux qui clignotent en rouge cramoisi autour de nous.

L’argent continue de faire de l’argent (encore aujourd’hui viennent d’être évoqués sur les ondes de la radio publique les gains faramineux des GAFA : n’oublions jamais que toutes les fortunes se sont construites au détriment des plus pauvres qui ont ensuite été encore plus pauvres) et la pauvreté continue de se répandre comme une traînée de poudre (l’auteure détaille notamment comment les plus pauvres de la Nouvelle-Orléans ont tout perdu après le passage de Katrina et ont été encore dépouillés quand les subventions destinées à les aider n’ont fait que remplir les caisses des entreprises mandatées pour apporter cette aide peu, mal ou pas du tout arrivée à destination) ! Tout cela avec la bénédiction des politiques (aux USA en l’occurrence) !

Et les politiques déclinées le sont à partir des principes philosophiques (et religieux) selon lesquels l’Homme doit maîtriser la Nature ! Elles sont l’antithèse des traditions animistes, iroquoises, par exemple, qui ne prenaient « une décision qu’après avoir estimé ses conséquences non seulement sur les générations vivantes, mais aussi sur les sept prochaines générations ». Pas facile certainement, mais le chemin est pourtant bien là !

L’auteure insiste aussi sur le fait que « les actions individuelles comme le recyclage des déchets ou l’usage du vélo » sont importantes, certes, mais « ne dévieront pas le paquebot industriel et n’auront donc aucun effet significatif sur le climat » si elles ne sont pas accompagnées « de transformations plus radicales » ! Le New Deal nous a fourni « la preuve qu’une société peut radicalement se transformer en une dizaine d’années » grâce à une « véritable transformation des valeurs » !

Alors, jeunes de tous les pays « le feu qui couve, c’est vous » sous-titre-t-elle sa conclusion ! La menace est forte et les enjeux sont colossaux.

Certes, nombre des pistes qu’elle évoque me paraissent manquer d’un peu de crédibilité (mais qui suis-je pour en juger ?). Il n’en reste pas moins que le constat est indubitable : dix milliards d’humains sur Terre qui vivraient avec le mode de vie américain d’aujourd’hui et le « jour du dépassement de la Terre » ne sera plus au 29 juillet, mais au 2 janvier (je caricature !) et le taux de Gaz à Effet de Serre dans l’atmosphère aura fait grimper la température moyenne de 10 °C. Et là, nous aurons tellement chaud que nos larmes s’évaporeront dès leur apparition !!!...

Alors oui, si « les vieux » ne sont pas capables de prendre le taureau par les cornes, si toutes les théories du complot n’arrivent pas à s’effacer devant l’évidence, c’est bien à de nouvelles imaginations qu’il va falloir faire confiance pour nous trouver un avenir viable !

Rafraîchissant (si je puis dire...), dynamique, enthousiasmant, humaniste et social : une lecture à proposer à la réflexion de « nos jeunes » !