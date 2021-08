Un voisin trop discret : cette Amérique qui crève du rêve américain

« D’abord, y’a l’aîné... », chantait Brel. Ici, c’est le sénior : Jim, retraité bougon et mal léché, pas bien méchant. Pour pallier sa maigre pension, il a pris un boulot de chauffeur Uber. Bourru, dont on ignore s’il est veuf ou divorcé, il vit seul, et reproche volontiers à son médecin qu’on ne lui trouve pas plus de maladies… Une vie réglée, jusqu’à l’arrivée de Corinna, sa nouvelle voisine, qui débarque dans l’appartement d’à côté, avec son petit garçon.

Pour ce vieil ours installé à Philadelphie, voilà bien du dérangement. Mais on s’attache toujours à la jeunesse…

Corinna est mariée à un soldat, Grolsch, parti en Afghanistan. Dans le camp militaire où il a été envoyé, sa mission est de tuer du terroriste. Il est sniper. Et entre deux balles, il trompe allégrement son épouse avec la capitaine. Grolsch, dévoré par l’alcool, qu’il consomme à grosses doses, est avant tout détruit par les missions à l’étranger, dans ces pays en guerre. Durant l’une de ses expéditions, son guetteur se fait tuer. Un autre prend sa place. Kyle.

Être homosexuel, dans l’armée, n’a rien d’une partie de plaisir, Kyle en sait quelque chose. Alors avant de partir, il est retourné voir sa petite amie — la première, probablement la dernière — Madison. Elle a eu un enfant, le père a pris la poudre d’escampette, mais le garçon est très malade et nécessite des soins coûteux. Alors, Kyle lui offre d’accéder aux soins de santé de l’armée, d’aller vivre dans une base du Texas, pendant que lui file en Afghanistan. Gagnant-gagnant : lui dispose d’une couverture d’homme hétéro, tandis que Madison peut faire soigner son fils…

Dans cette chaîne de relation et de connexions, s’étale la complexité des vies de chacun, toutes et tous avec des travers, plus ou moins prononcés. Mais Jim demeure le fil conducteur : un vieux bonhomme qui semble avoir fait tous les boulots du monde. Chaque fois qu’on lui demande ce qu’il a fait avant la retraite, il cite un nouveau métier…

Drôle, contre toute attente, sans être comique, voici un livre très américain, offrant une galerie de portrait de cette Amérique aux protagonistes maltraités. Un retraité blanc, qui refuse de parler aux racistes, mais n’adresse pas non plus la parole aux noirs. Un soldat bousillé par les violences dont il a été témoin. Et qui s’est marié à une Portoricaine, ancienne strip-teaseuse : elle pensait s’en sortir en faisant un enfant à un soldat US. Et contrepoint, le militaire homo, terrorisé d’affronter ses pairs hétéros, marié lui à une gamine venue du Texas, l’exemple classique de la serveuse qui a fui les rednecks et se débat pour sauver la vie de son fils.

C’est la désillusion du rêve américain qui s’exprime à travers eux : pas question de chercher à s’élever ni bien haut ni tout court. Survivre, mentir, feindre : de toute manière, la société est bien trop pervertie pour laisser le moindre espoir.

Faut vous dire, Monsieur Que chez ces gens-là On n'vit pas, Monsieur On n'vit pas On triche – Jacques Brel, Ces Gens-là

Un roman rare, acide et agréable, comme un sorbet citron vert/pistache, où le rythme prend le pas sur les événements, nous embarquant de Philadelphie à Dubaï, jusqu’aux villages afghans. Idéal pour finir l’été.