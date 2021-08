Pologne : devenez un véritable sorceleur en rejoignant la Witcher School

5 Zywiolow – ou les « cinq éléments » – est une société établie en Pologne qui fabrique des costumes et des équipements de jeux de rôle grandeur nature. Grâce à l’obtention d’une licence validée par CD Projekt, l’événement Witcher School a ainsi été créé, pour le grand bonheur des fans de la saga de Andrzej Sapkowski.

« Combat. Magie. Amitié. Sacrifice. » – tous les éléments sont réunis pour faire vivre un moment unique aux visiteurs, à travers les jours de gloire et la chute de la guilde Witcher, 200 ans avant les événements des jeux vidéo.

5 Zywiolow organise une série d'événements cet automne, qui se dérouleront dans plusieurs châteaux polonais. L'expérience de trois jours permettra aux participants de suivre 12 heures de « formation » par jour : un programme quotidien donc, qui débutera dès 7 h, avec des sessions d’entraînement puis, de 20h30 à minuit, des épreuves, des chasses aux monstres et autres activités dignes d’un sorceleur. L'événement comprendra également un scénario, truffé de mystères à résoudre tout au long de la journée.

« Apprenez l'escrime, le tir à l'arc, la forge, l'alchimie et bien d'autres capacités, traquez les monstres aux côtés de vos compagnons, apprenez les secrets de sinistres châteaux, dénouez les intrigues des rois et des sorcières, faites des choix moraux difficiles… et vivez avec leurs conséquences. »

Crédits photo : The Witcher School / Kamil Nowakowski

Le prix de l'inscription, 575 $, inclut le logement et les repas, les costumes, accessoires et décors, la création d’un monde vivant et réaliste autour des visiteurs, des cours avec des professeurs qualifiés, l’attribution aux visiteurs d’un personnage unique et d’une feuille de personnage, et enfin un large panel d’acteurs, pour rendre cette expérience plus vraie que nature… À savoir que chaque événement est limité à 124 participants.

La franchise The Witcher – publiée en français sous le titre Le Sorceleur, par les éditions Bragelonne (avec une traduction de Laurence Dyèvre) – s’inspire du folklore d’Europe de l’Est. Imaginée par Andrzej Sapkowski, cette saga est devenue un phénomène international grâce aux jeux vidéo, tous développés par CD Projekt. Plus récemment, une série Netflix a permis à Geralt de Riv de faire connaître son nom à un public d’autant plus large. La deuxième saison devrait sortir dès le 17 décembre, tandis qu’un film d’animation a été annoncé pour le 23 août.

Source : Comic Book

Crédits photo : The Witcher School / Piotr Müller