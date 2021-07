The Witcher 2 : teaser, calendrier et quelques révélations

Les informations ont été communiquées durant le Panel « L’Oracle de la Destinée » de la WitcherCon, qui rassemblait les membres du casting Anya Chalotra, Freya Allan, Mimî M Khayisa et Paul Bullion, ainsi que la showrunneuse et productrice exécutive de The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich.

A cette occasion, une première affiche de la saison 2 de The Witcher - avec Geralt de Riv (Henry Cavill) et la princesse Cirilla de Cintra (Freya Allan) - a également été dévoilée. Une annonce très attendue qui marque le coup d’envoi de cette WitcherCon, qui promet d’être riche en surprises exclusives.

Henry Cavill évoque le parcours de son personnage Geralt de Riv : « J’ai joué toute la première saison en assumant pleinement le personnage, celui d’un homme proche de la nature, qui ne parle pas beaucoup. Je trouvais judicieux qu’il transmette ce sentiment d’être habité par ses pensées. »

Et d’ajotuer : « Mais dès l’instant où il entretient des relations avec des personnes qu’il connaît, comme Cirilla ou les sorceleurs, il se retrouve alors en terrain connu. C’est dans ces instants où j’ai souhaité en faire un homme plus éloquent et philosophique, car c’est ce qu’il est, au fond. Il n’est pas qu’une espèce de grosse brute aux cheveux blancs. »

« Il y a énormément de choses à découvrir dans la deuxième saison, comme le personnage de Dijkstra que nous verrons pour la première fois, ou encore la découverte des Royaumes Redaniens. Je sais que pas mal de fans sont impatients de rencontrer Philippa, Codringher, Fenn, Rience, ou encore Nenneke », assure Lauren Schmidt Hissrich.

Petits bonus additionnels

Yennefer de Vengerberg et princesse Cirilla de Cintra ont relevé des défis extraordinaires dans la première saison, mais leur évolution ne fait que commencer. Les interprètes Anya Chalotra et Freya Allan évoquent le parcours de leurs personnages et donnent un aperçu de ce qui les attend dans la deuxième saison.

Dans les descriptions existantes, Kaer Morhen a longtemps été présenté comme le sanctuaire de Geralt et de ses frères sorceleurs. Mais qu’est-ce qui se cache derrière cet ancien château, haut lieu de la mythologie Witcher ? Découvrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur cette chère école du Loup !

The Witcher Tome 1 ; Le Dernier Voeu – Andrzej Sapkowski, trad. Laurence Dyèvre – Castelmore – 9782362317125 – 15,90 €