Une adaptation télévisée pour Les Primates de Park Avenue

Disponible en poche chez 10/18, sur la traduction de Morgane Saysana, Les Primates de Park Avenue a suscité bon nombre de débats et de conversations. Traduit dans plus d’une douzaine de langues, le livre « examine le monde compétitif et privilégié de la maternité dans l’Upper East Side de New York », comme expliqué par Deadline, qui a l’exclusivité de cette annonce.

Résumé de l’éditeur :

Wednesday Martin débarque de son Midwest natal dans l’Upper East Side, le quartier le plus huppé de Manhattan, avec son mari et ses deux enfants. Le rêve se transforme rapidement en cauchemar. Wednesday est sur le territoire des primates les plus riches de la planète. Une enclave hostile peuplée de femmes au foyer surdiplômées, glamour, mariées à des patrons de fonds spéculatifs et totalement dévouées à la réussite de leur progéniture.

Armée d’un calepin et d’un crayon, Wednesday Martin consigne, à la manière de la célèbre primatologue Jane Goodall, les rites, les mœurs, les contradictions et les peurs de ces mères richissimes en quête obsessionnelle de perfection.

Chang, qui est sous contrat avec MGM TV, est principalement connue pour son rôle en tant que productrice exécutive pour la série dramatique disponible sur la plateforme Hulu, The Handmaid’s Tale, inspirée du roman de Margaret Atwood La servante écarlate, laquelle entame sa cinquième saison.

Pour l’instant, aucun détail n’a été communiqué sur une potentielle date de diffusion, ou concernant les membres du casting.