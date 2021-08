Jean-Baptiste Andréa, magicien des mots et des histoires

Chaque passant a sa propre stratégie pour l’écouter : discret, nonchalant, l’air de rien, surpris, étonné, enthousiaste, désolé de le voir perdre son temps là alors qu’il remplirait assurément des salles enchantées dans le monde entier, prêt à l’embaucher pour une fête ou un anniversaire, sûr de pouvoir lui proposer des opportunités à la hauteur de son talent, admiratif, volubile, rendu muet par une telle grâce musicale.

Mais lui, n’entend rien faire d’autre que d’être dans ces lieux, différents chaque jour, pour jouer et attendre qu’elle passe là. Et qu’ils se reconnaissent au travers de cette musique. Mais c’est une trop longue histoire pour qu’il prenne le temps de la raconter à tous ceux qui voudraient l’extirper de ce néant dans lequel il erre depuis plus de cinquante ans. Alors, il refuse toutes les offres, toutes les promesses et reprend sa conversation avec Beethoven. Une conversation qui laisse les plus sceptiques pantois devant une telle virtuosité, une telle interprétation, une telle plongée dans l’œuvre du Maître.

Jusqu’au jour où un passant, certainement plus persuasif que les autres, parvient à le convaincre de boire un café avec lui et de parler de lui. Et de Ludwig, comme s’autorisait à l’appeler Monsieur Rothenberg pendant les cours de piano qu’il lui assénait !

Au départ, il était simplement le garçon aimé d’une famille aisée et aurait pu être totalement heureux s’il n’avait pas dû partager ses parents et sa vie avec la peste qui lui servait de sœur.

À seize ans, considérant qu’il ne fournissait pas les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs qu’ils avaient fomentés pour lui, ses parents étaient partis en week-end à Rome avec sa petite sœur, mais sans lui : une punition pour lui redonner l’enthousiasme nécessaire, notamment devant son piano, pour réfléchir à ce qu’il voulait faire de sa vie.

À leur retour, la Caravelle qui les ramenait tous les trois s’était écrasée lors de l’atterrissage, sous ses yeux, à lui, qui était venu les attendre à l’aéroport. Devenant instantanément orphelin et donc voué au placement dans une institution. Envahi par cette maladie qui allait le poursuivre toutes ces années et, cinquante ans plus tard, continuait à le torturer.

Jean-Baptiste Andréa est un magicien des mots et des histoires : plus jamais vous ne passerez devant un piano ouvert à l’inspiration de qui veut bien faire courir ses doigts sur le clavier sans imaginer que Joe va peut-être revenir du café où il aura osé prendre une courte pause entre deux œuvres de Ludwig ! Plus jamais vous n’écouterez une des sonates du Maître avec les mêmes oreilles sans vous retourner pour vérifier si n’arrive pas celui ou celle que vous attendez, n’attendez pas ou n’attendez plus.

Jean-Baptiste Andréa est capable d’emmener son lecteur sur des chemins traversant des ronciers aux épines acérées qui ne manquent pas de lacérer ses personnages au plus profond de leur être, sans pour autant tomber dans un pathos qui gâcherait tout : dans son histoire, comme dans ses précédents ouvrages, la frustration, la colère, les larmes sont ravalées et c’est la force de l’âme qui prend le dessus sur les événements sans forfanterie, sans gloriole, avec le naturel de celui qui, ayant tout perdu, sait qu’il reste pourtant encore un brin de vie pour rester debout.

Ce livre prend d’ailleurs une dimension particulière quand remontent, au milieu du chapelet des informations quotidiennes sur les turpitudes du monde, toutes ces horreurs que des enfants de tribus autochtones du Canada, ou bien des filles-mères et leurs enfants d’Irlande, ont connu dans des institutions similaires à celles où évoluent les conjurés de La Vigie, dans cet orphelinat dont le nom, « Les Confins », ne peut que donner l’image du bout de tout, du bout du bout, d’un territoire au-delà de tout, d’un isolement de tout et de tous !

D’une Terra Incognita et lointaine que ceux qui restent à quai ou ne la côtoient que du bout des doigts, de loin en loin, considèrent, avec cécité, que tout y est pour le plus grand bien des pensionnaires dont il faut bien s’occuper, qu’il faut bien dresser et corriger comme des mauvaises herbes afin de préserver leurs jardins de leur dangereux épanouissement ! Et donc laisser aux responsables de ces lieux toute l’autorité et toute la latitude d’agir, sans réel contrôle, sans discernement même, y compris de la pire des manières, mais loin des yeux : pas vu, pas pris et en plus je ne l’ai pas su et ne pouvais pas le savoir ! Le bout du bout de l’hypocrisie !

Pour ne pas déranger les Môssieurs et les Madâmes qui vont pouvoir continuer à verse leurs aumônes sans arrière-pensée ! Et laisser faire la sale besogne par des encadrants aux compétences inadaptées sauf si on considère que le bâton, la taloche, l’humiliation et la peur sont la solution.

Et portant, même dans ces conditions, la mauvaise herbe (dont tous les biologistes vous confirmeront qu’elle n’a de mauvais que l’idée qu’elle a eu de ne pas plaire au jardinier) peut encore s’épanouir, croître et embellir ! Car il y a des « Diables », mais il y a aussi des « Saints ».

Dont la sainteté n’est pas ostentatoire. Elle fait son petit bonhomme de chemin, tranquillement, sans faire de bruit, sans publicité tapageuse. Elle partage un geste, un regard. Et cela suffit pour la rendre immense.

Et puis il y a la musique ! Celle de Ludwig ! Comment Jean-Baptiste Andréa a-t-il pu me mettre en exergue de son livre un extrait de la sonate « Clair de Lune » comme il m’avait mis des loups dans Deux millions d’années et un jour ? Certainement pour me toucher plus profondément encore avec cette histoire si dramatiquement pleine d’espérance ! Cible atteinte : touché et conquis.