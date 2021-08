Fenrir : entre rêves, légendes et combats, l’épopée de Gengis Khan

Avant de devenir le célèbre Mongol Gengis Khan, le fameux chef de guerre a d’abord été Temüjin, fils aîné des Qiyad. Fenrir est son histoire. De sa quasi-noyade dans un lac où il rencontre un esprit puissant tombé du ciel, jusqu’à la mort de son frère trop résigné à la soumission aux autres tribus mongoles, son parcours semé d’embûches ne servira qu’à le gonfler de courage.

Et surtout, à lui démontrer de plus en plus que les guerres fratricides auxquelles les siens se livrent sans fin ne les mèneront nulle part. Éclairé par le séduisant esprit Fenrir, il convoite un rêve immense : apporter la paix sur la steppe en l’unifiant en un seul royaume. Et d’ailleurs, ajoute la belle Fenrir, pourquoi se contenter de la steppe quand la planète n’est pas si grande ?

Il pourra régner sur le monde entier. Enfin, pour l’instant, il doit surtout empêcher sa tribu d’être massacrée par les belliqueux Tayichiud. Il cherche des alliés, mais parmi un peuple qui ne pense qu’à piller et tuer, ce ne sera pas facile…

Voici donc le récit de la vie de Gengis Khan et de son épopée pour devenir le chef de toute la Mongolie, livrée avec art dans un manga de toute beauté. Si Gengis Khan est une figure connue, son histoire l’est souvent beaucoup moins. C’est donc l’occasion d’apprendre beaucoup de choses, des faits historiques, de ses conquêtes en passant par les conditions de vie et les coutumes mongoles des années 1200.

La mythologie s’entrecroise avec l’histoire en la personne d’esprits tombés du ciel et qui revêtent des courbes féminines pour se glisser parmi les humains. En outre, dans ce premier tome nous est aussi introduit en parallèle le capitaine Yoshitsune, fondateur du premier shogunat japonais.

Lui aussi est dépeint comme un jeune homme prometteur qu’accompagne une mystérieuse femme-esprit, et on peut s’attendre à ce que ces deux héros se croisent et s’affrontent au fil des tomes. Ce récit mongol s’étoffe donc d’histoire japonaise en prime. Et il ne s’agit pas d’histoire assez commune pour que tous les détails nous soient déjà spoilés… On a donc plein de surprise à découvrir.

Ne croyez pas qu’il s’agit d’une énième transposition manga d’un contenu culturel. Le dessin est sublime, soigné, clair et plein de finesse. Les steppes comme les blouses brodées sont très bien rendues pour une expérience immersive. Surtout, le découpage comme le cadrage sont excellents, contribuant à construire un récit haletant où l’on ne devine jamais ce qui arrivera ensuite. De quoi vous passionner réellement pour les légendes des steppes.

Les personnages, surtout Temüjin lui-même, sont plein de vie et de détermination. Beaucoup sont de terribles guerriers aux failles imprévisibles, ce qui accentue le suspens au fil de la lecture. Et les esprits-femmes, avec leur connaissance sans bornes, ajoutent autant de dimensions possibles à l’aventure.

Fenrir, avec ses combats et ses glorieux destins croisés, est donc un récit prenant dans la veine de Bride Stories, qui vous entraîne dans ses paysages magnifiques et ses coutumes ancestrales.