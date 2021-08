Bucket list of the dead : les zombies, mieux que les antidépresseurs

Akira a 24 ans, mais déjà un pied dans la tombe. Ses cernes lui tombent sur les joues. Et pour cause, la société de publicité qu’il était si content d’intégrer quelques années plus tôt est esclavagiste et le bourre d’heures supplémentaires impayées. Harcelé par sa hiérarchie, il n’a plus aucune énergie, juste assez de force pour espérer mourir et sortir un jour de ce long cauchemar.

Le monde aurait-il entendu ses souhaits… ? Toujours est-il qu’en sortant de chez lui, il tombe sur un zombie en train de déchiqueter un cadavre. Dans la rue, c’est le chaos, ils sont partout. C’est sûr, l’apocalypse zombie prédite par tant de films est arrivée. Yahou ! Il ne doit pas aller travailler. Il peut retourner au lit, laver son appartement, boire des bières, bref être en vacances. Et sa joie ne fait que grandir quand il voit que la situation est bien partie pour durer. Akira en profite pour dresser sa liste de « choses à faire avant de devenir un zombie ».

100 expériences à vivre pour faire de ses rêves une réalité au milieu du carnage. Faire de la moto, traîner devant des séries toute la journée, rencontrer l’âme sœur… la liste est chargée. Et les zombies qui grouillent ne vont pas lui faciliter la tâche.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Bucket list of the dead est franchement décalé. Prenant le contre-pied des aventures zombies classiques, il nous offre un personnage béat que rien n’effraie. Remplie d’humour noir et de gore, l’histoire se concentre presque autant sur le comique des situations que sur la réelle poursuite d’un récit. Cela dit, le cadre semble tout tracé pour qu’Akira grandisse humainement, entre réalisation progressive de l’horreur du monde du travail et expérience qui lui font frôler la mort.

On rit du culot d’Akira et de la motivation de fer qu’il trouve pour les choses les plus banales — du style je veux de la bière, j’en aurai même si je dois slalomer entre les morts-vivants. Mais aussi de la triste condition humaine mise en valeur à travers les zombies. La to-do list dramatique du héros crée un fil conducteur, on attend de voir avec quoi il va la remplir et comment il va réussir à cocher les choses les plus difficiles.

Sa personnalité est très entraînante et il n’a pas fini de nous faire sourire ; il est sûrement le héros parfait pour cette série. Et les personnages secondaires, eux aussi très prometteurs, contrebalancent bien son tempérament : Kenichirô, le meilleur ami vantard, a besoin d’être ramené à la réalité de la vie. Et la belle et farouche Shizuka, prête à tout pour assurer sa survie, aurait peut-être besoin de se laisser dérider…

En somme, l’idée de Bucket list of the dead, c’est de créer un monde où « toutes ces choses qu’on n’a jamais osées faire » deviennent possibles. Slalomant en moto au milieu des zombies, Akira vous réserve des joies déjantées.