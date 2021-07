La pandémie, source de nouvelles habitudes de lectures ? 

Book Riot, important site éditorial indépendant de livres en Amérique du Nord, abrite une multitude de médias – podcasts, bulletins d'information, ou contenu original – conçus pour une communauté de lecteurs, toute en diversité.

Le premier point d’intérêt se trouvait dans la quantité de lecture. D’après les chiffres partagés par Book Riot, ce sont 58,4% des répondants qui ont déclaré lire davantage depuis le début de la pandémie. A contrario, 18,2 % disaient lire moins tandis que 23,3 % annonçaient une moyenne de lecture inchangée. Une forte augmentation qui semblerait s’expliquer par plus de temps libre, mais aussi par « un besoin de s'évader », loin de la dure réalité de la pandémie.

Vient ensuite la taille des livres lus, ou plus simplement, le nombre de pages dévorées par les lecteurs. Tandis que 70 % des participants disaient lire de la même manière qu’avant l’arrivée des confinements, ils ont été 14,7 % de courageux à s’essayer à des lectures plus conséquentes. A l’inverse, 15,1% ont déclaré lire des livres plus courts.

Concernant les habitudes d’achat, les librairies indépendantes et Amazon sont les grands gagnants, avec respectivement 31 % et 27 % des répondants. Les librairies d’occasion ont aussi trouvé preneurs pendant la pandémie puisque 18 % des personnes interrogées ont effectué leurs achats dans ces enseignes.

Interrogés sur le format de lecture, 47 % des répondants – soit presque la moitié ! – affirmaient avoir changé leurs habitudes durant la pandémie. 22% semblent avoir écouté plus de livres audio, et 29% ont consommé plus d'ebooks. Une évolution marquée pour la lecture sous forme numérique, qui correspond aux changements observés dans d’autres pays.

Book Riot s’est aussi intéressé aux clubs de lecture. Chiffres plutôt positifs, puisqu’uniquement 4 % des répondants ont affirmé avoir dû se résoudre à dissoudre ces groupes. Pour ceux qui avaient eu recours au distanciel, 9 % les garderont virtuels tandis que 15 % ont repris une activité en présentielle.

La question de la fréquentation des bibliothèques publiques a aussi été soulevée, avec des chiffres ici mitigés. 28 % des répondants déclaraient l'utiliser davantage contre 25 % qui l’utilisaient moins. Au total, 47 % annonçaient ne pas avoir modifié leurs habitudes. Autre donnée intéressante : 32 % des personnes avouaient ne jamais s’être rendu en bibliothèque auparavant, sans souhaiter changer cette habitude.

Choix selon le genre

Enfin, l’enquête s’est penchée sur la question des genres littéraires. Durant la pandémie, 33 % des utilisateurs de Book Riot semblent avoir changé leurs habitudes de lecture. Comme indiqué sur le schéma ci-dessus, les catégories « plus de variété », « plus de romance » et « plus de non-fiction » sont les grandes gagnantes. Un besoin affiché de diversité, donc, qui semble aller de pair avec l’envie de s’évader grâce au pouvoir de la lecture…

Crédits photo : Annie Spratt / Unsplash