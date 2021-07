Engouement pour l'audiolivre : des passionnés anciens, plus que des confinés

Panorama Project, une initiative de recherche intersectorielle, est a l’origine de cette nouvelle enquête, pour laquelle les chercheurs Rachel Noorda et Kathi Inman Berens de l'Université d'État de Portland sont intervenus. Sont présentées plusieurs conclusions concernant l’intérêt croissant autour des formats numériques, et tout particulièrement celui de l’audio.

Nous le savons, la pandémie et les périodes de confinement ont été l’excuse rêvée – quoique surtout imposée – de se (re)mettre à la lecture. Anciens lecteurs qui ouvrent à nouveau un livre, ou parfaits novices qui font le grand plongeon… La lecture, oui, mais surtout au format numérique. Partout où l’on regarde, la conclusion est la même : l’ebook et le livre audio sont rois. En Italie, en Afrique de l’Ouest, en Finlande, et enfin en France, la lecture en 2020 s’est surtout déclinée en pixels et en fréquences sonores.

DISTRIBUTION : intérêt renouvelé pour le format numérique

Les États-Unis ne font donc pas exception. Malgré un montant inchangé à l’achat, le marché du livre aux États-Unis a connu « une augmentation de 8,2% des ventes de livres en 2020 (tel que rapporté par NPD) ».

Une explication serait la naissance d’un nombre phénoménal de nouveaux lecteurs pendant la pandémie. Or, cette étude suggère plutôt que cette augmentation serait en réalité expliquée par la fouge des passionnés de longue date : un intérêt renouvelé, voire doublé, serait à l'origine « des progrès réalisés lors des mesures d'atténuation de la propagation les plus lourdes de la pandémie ».

Or, en plus de la lecture, les consommateurs démontrent un fort intérêt pour d’autres types de médias – en particulier la génération des Millenials, avec 41,5% d'utilisateurs de livres audio, pour 43% de la « génération X » (voir tableau ci-dessus). Plutôt que de présenter ce fait comme un obstacle à la lecture, l’enquête souligne « des opportunités de collaboration cross-média ». De quoi encourager les éditeurs à envisager d’emblée des accords pour des adaptations audiovisuelles des livres qu’ils souhaitent publier…

Un autre point intéressant est soulevé par le graphique ci-dessous, qui met en évidence les habitudes d’achat de livres selon le genre : une démographie plutôt masculine, donc, peu importe la façon dont l’achat est effectué.

L’étude va même plus loin et pointe vers un profil précis des plus concernés par ces habitudes, qui seraient alors des « hommes, milléniaux et non-blancs ». Hors « contexte du don de livre », où les femmes baby-boomeuses restent les grandes gagnantes.

La notion de multitâche est aussi évoquée dans l’étude, démontrant que 60 à 70 % des utilisateurs de livres au format numérique indiquent effectuer d’autres activités en parallèle (tableau ci-dessous). Pour certains, c’est en réalité une condition requise pour leur consommation d’ebooks ou de livres audio : une indication précieuse pour la future conception et commercialisation de ces produits.

Berens a souligné l'éventail d'utilisateurs enregistrés dans l'enquête, en déclarant : « Les utilisateurs de livres audio sont nettement plus actifs dans tous les formats de livres et achètent plus de livres que notre population générale d'enquête ». Une opportunité indéniable, donc, pour les éditeurs de produire plus de livres audio, mais aussi pour les bibliothèques de rendre ces formats plus accessibles, en élargissant leurs collections. L'étude souligne en effet que 81,4 % des utilisateurs interrogés ont déclaré avoir une carte de bibliothèque.

