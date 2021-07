Convaincre Apple de réaliser la série Fondation... en une phrase ?

David S. Goyer, qui a supervisé la réalisation avec Josh Firedman, a récemment dévoilé que cette collaboration avec la firme à la Pomme s'est jouée sur quelques mots. « Apple m’a demandé si je pouvais présenter l'oeuvre en une phrase », explique-t-il à Hollywood Reporter. « D’une certaine manière, ils l’ont demandé en riant. » Certes, mais tout de même.

Et le défi fut relevé : « C’est un jeu d’échecs de mille années, entre Hari Sheldon et l’Empire, et tous les personnages entre eux sont des pions : certains au cours de cette saga deviennent des rois et des reines. » Un pitch stupéfiant, qui aura convaincu Apple.

FONDATION: les coulisses du tournage

Surtout, le passage d’un long-métrage, sur lequel planchait Goyer, à une série en plusieurs saisons a fini par devenir un soulagement. « Si je l’avais réalisé sous forme de films, même dans le cas d’une trilogie, cela aurait pris environ neuf heures. Je l’ai exposé comme un projet en huit saisons, donc si cela fonctionne, j’aurai 80 heures. » Nettement plus confortable.

Fondation sous cette forme, s’imposera, ou ne s’imposera pas, mais n’en demeure pas moins un projet hors norme. « Et Apple, dans l’ensemble, l’a validé », savoure Goyer. Avec une certaine appréhension sur le volet scientifique, dont on sait qu’Asimov n'en démordait pas — lui-même professeur de biochimie, et grand vulgarisateur scientifique.

Or, Goyer se fait fort de gérer ce pan science-fictionnel. « Évaluez-moi sur la narration, sur les personnages, leurs relations. Je m’occuperai des autres trucs », leur a-t-il répondu. Les premières images, dans tous les cas, plaident en sa faveur.

En 2014, HBO et Warner s’étaient lancés dans une tentative d’adaptation de l’oeuvre, le tout écrit et réalisé par Jonathan Nolan. En s’appuyant sur la trilogie originelle, les opérateurs espéraient bouleverser l’écosystème. « Eh bien, putain oui, j'aime les romans Fondation d'Isaac Asimov. Ils ne sont certainement pas méconnus, mais c'est un ensemble de livres que tout le monde gagnerait à lire. Et cette série de bouquins a eu une influence de folie. Elle a connu de nombreux imitateurs et beaucoup ont été inspirés par cette saga, mais j'y reviens, et les relis, et il y a des idées qui vous foutent le feu au cerveau », assurait Nolan. Probablement pas assez…

Paru en 1951, le premier tome découle de l’écriture de cinq textes, dont quatre furent diffusés entre 1942 et 1944 dans Astounding Science-Fiction, revue spécialisée. Soixante-dix ans plus tard, cette adaptation en série marque également une belle revanche — ou démontre les propos du romancier. Dans un essai de janvier 1980, il accusait les Américains de vouer un culte à l’ignorance.

