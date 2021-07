Les romans d'Oscar Acosta bientôt adaptés sur vos écrans 

Reconnue pour des séries américaines à succès telles que Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008), Queen of the South (USA Network, 2016) ou plus récemment The Flight Attendant (HBO,2020), Natalie Chaidez se lance dans un nouveau projet : adapter en série les romans d'Oscar Acosta.

Né en 1935 au Texas, Oscar Zeta Acosta fut un avocat, écrivain et homme politique américain. Dès la fin des années 60, il milita pour le Mouvement des droits civiques chicanos (Mexicains s’établissant aux Etats-Unis). Disparu mystérieusement au Mexique en 1974, il est présumé mort depuis. En plus de ces deux romans, les secrets qui entourent cette disparition participent à en faire une figure littéraire toujours fascinante.

En collaboration avec Joe Loya, avec qui elle travaillait déjà sur Queen of the South, et avec Phillip Rodriguez, qui a déjà réalisé un documentaire en hommage à l’auteur dans The Rise and Fall of the Brown Buffalo (2017), elle produira et supervisera la prochaine série télévisée.

Le scénario de la série télévisée, dont les dates de production n’ont toujours pas été annoncées, regroupera des éléments des deux romans de l'auteur : Mémoires d'un bison (Autobiography of a Brown Buffalo, traduit par Romain Guillou, en 2013, pour les éditions Tusitala) et La révolte des cafards (The revolt of the Cockroach People, traduit par Romain Guillou, en 2016, pour les éditions 10/18).

Le premier se base sur les jeunes années de l’auteur tandis que le second reprend avec honnêteté des anecdotes concernant ses dernières années, durant son implication dans le mouvement chicano.

Dans un communiqué exclusif à Deadline, Chaidez se déclare « ravie de donner vie à [l’histoire de cet auteur] » qu’elle qualifie comme étant « l’une des histoires les plus profondes et cinématographiques des canons Latinx » - terme définissant une personne vivant aux Etats-Unis dont la culture est principalement latino-américaine.

La scénariste étant elle-même d’origine mexico-irlandaise, c’est sans doute avec un grand respect qu’elle entend saluer cet homme et la cause qu’il défendait.

Crédits photo : Oscar Zeta Acosta, Las Vegas, 1971