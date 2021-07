Le renouveau des collections en Italie, entre podcast et numérique

La nave di Teseo d’Elisabetta Sgarbi, une maison d’édition généraliste indépendante, en collaboration avec la Fondation de l’hôpital pour enfants Anna Meyer de Florence, a lancé une nouvelle collection innovante et inédite en Italie, La cura. Pour la première fois, une maison d’édition et un hôpital se sont associés pour offrir aux lecteurs une nouvelle perspective sur le concept de soins.

Dans La cura, en effet, les sciences médico-biologiques, humanistes, littéraires et visuelles contribuent par leur intégration à créer une nouvelle culture pour les patients, les professionnels et les citoyens.

Un nouveau concept de « soins »

Comme l’explique Elisabetta Sgarbi, directrice éditoriale de la maison d’édition, à l’agence de presse ANSA « cette collection est le résultat de plusieurs années de collaboration avec la Fondation Meyer et Gianpaolo Donzelli, afin d’initier une réflexion profonde sur la médecine et le sens du soin. Une réflexion qui dépasse les limites de la médecine et touche à la littérature, à la philosophie et à l’art. »

Ainsi, dans la croyance, « déjà claire dans l’Antiquité, et comme l’a souvent répété le philosophe Giovanni Reale, que la “personne” est une réalité complexe qui doit être appréhendée dans sa globalité. Par conséquent, “soins”, non seulement dans le sens de la médecine, mais aussi dans celui de l’attention et de la compréhension ».

Le premier titre est Médecine inédite. Un nouveau regard sur la santé et la maladie par le pédiatre Gianpaolo Donzelli, président de la Fondation Meyer, et le sociologue Pietro Spadafora.

Voci : plateforme de podcasts pour Il Saggiatore

Une autre nouveauté importante concerne cette fois le marché des podcasts et des livres audio. Dans un contexte où, en raison de la pandémie, la consommation de ces derniers a augmenté en Italie et au-delà, la maison d’édition Il Saggiatore a annoncé le lancement du projet Voci (Voix).

Il s’agit d’une nouvelle plateforme de production de podcasts, définie dans la présentation officielle comme « une opération culturelle qui part de la conviction qu’un éditeur est appelé, de plus en plus, à interroger et à raconter le monde dans sa globalité, et à travers toutes ses formes d’expression, qu’il s’agisse de pages écrites, de projets audio ou visuels ».

Un projet éditorial très mûr qui prévoit l’intégration de Voci au reste de la production éditoriale de la maison. De même, le groupe de travail « coïncidera en partie avec celui de la maison d’édition elle-même, avec Andrea Gentile comme rédacteur en chef et Damiano Scaramella comme éditeur ».

Un projet ambitieux

Le projet prévoit une dizaine de séries de podcasts par an. Les podcasts seront disponibles à la fois sur vocipodcast.com et sur les principales plateformes (Spotify, Spreaker, Google Podcasts...).

La première sortie a eu lieu le 5 juillet avec Il mondo come meditazione (Le monde comme méditation). Dans ce premier projet, la poète, traductrice et professeure de méditation Chandra Candiani guidera le public à la recherche de soi-même au-delà des vanités et des bruits de la vie quotidienne. Au cours de dix courtes sessions, qui durent chacune un peu plus de cinq minutes, nous apprendrons à nous écouter et à réfléchir à notre relation avec nous-mêmes et avec le monde.

Vers un nouvel « écosystème culturel »

Le renouvellement de cette maison d’édition indépendante historique, fondée en 1958 à Milan par Alberto Mondadori, est à la base du projet. « Il y a des années, nous avons essayé de donner une nouvelle forme à une maison d’édition historique comme Il Saggiatore. La première phase a été de reconstruire une identité et de chercher, derrière le travail éditorial, une poétique précise, qui vise l’identité et la durabilité. Dans nos projets, il y avait l’idée d’instaurer un dialogue très fort avec les lecteurs, un dialogue qui passe d’abord par les livres que nous publions, par la maison d’édition que nous entendons être, et par notre vision du monde. »

Et d'ajouter : « Nous entrons maintenant dans une nouvelle phase, où le livre reste au centre, mais où nous essayons de construire, dans un monde en perpétuel changement, un écosystème culturel. Pour cela, un éditeur peut avoir un magazine, comme The Italian Review, ou une plateforme de podcast, comme Voci, qui sera gérée comme une collection, avec un point de vue précis et une forme qui lui est propre », explique Gentile à Il Libraio.

I Quanti Einaudi : entre collection et magazine

La troisième collection innovante que nous souhaitons mentionner est une collection numérique conçue comme un magazine. Il s’agit du projet Quanti de la maison d’édition Einaudi, fondée en 1933. Ce sont des textes courts, conçus pour être lus en une seule fois, éventuellement sur un smartphone. « Ils vont de la fiction à la non-fiction, avec les nuances infinies qui se trouvent entre les deux, de l’essai personnel au reportage journalistique, du pamphlet à la nouvelle », précise la note éditoriale.

Depuis le printemps 2020, en effet, de nombreuses maisons d’édition ont lancé des collections ou des projets liés au numérique, comme les Microgrammi d’Adelphi.

Chaque Quanto n’existe qu’en format ebook (il coûte 2,99 €), est autonome et fini, mais, comme le souligne l’éditeur, est inséré dans un cadre plus large : la collection est en effet « également conçue comme un magazine déconstruit et assemblé. Un magazine pour lequel chaque lecteur peut construire son propre résumé, une boîte à outils où trouver des histoires, des idées et des concepts pour s’orienter dans le présent. »

Chaque « numéro » de la revue est consacré à un macro-thème lié au temps présent et à l’actualité qui unit les différentes interventions. Quatre ou cinq Quanti pour chaque numéro, trois fois par an, « dans le but de prendre l’âme historique de l’atelier éditorial voulu par Giulio Einaudi, et de l’imaginer projeté dans le futur numérique », comme rapporté dans Il Libraio.

Un projet 100 % numérique

Comment est né le projet des Quanti ? Les créateurs et rédacteurs (Francesco Guglieri, Andrea Mattacheo et Marco Peano) l’ont expliqué à Rivista Studio : « Pendant le confinement, nous sommes tombés sur de très bons textes, le genre de textes qui seraient “excitants” pour un éditeur : cependant, ils étaient trop courts pour faire un livre et trop longs pour être mis en ligne. Il existe un format intermédiaire qui échappe traditionnellement aux mailles de l’édition traditionnelle et qui, en même temps, n’est pas très adapté aux magazines italiens. Nous aurions pu nous contenter de réaliser une série de courts ebooks, comme l’ont fait d’autres éditeurs, mais nous voulions quelque chose qui soit aussi un moyen de rétablir le contact, de recréer une discussion entre les textes, les auteurs et les lecteurs : un magazine, en somme. »

Ce projet ne vise pas seulement à utiliser le numérique comme un équivalent du livre papier, mais sous sa seule forme numérique. Il s’agit plutôt d’un objet qui naît en contact étroit avec un écosystème entièrement numérique. « L’ebook, en tant que “double” du livre papier, son itération numérique, est désormais un format établi. (...) Même si sous cette forme, comprise comme “comme le livre papier, mais numérique”, il a peut-être perdu une partie de sa charge innovante et expérimentale. (...) Les Quanti sont donc des objets qui ont déjà été intégrés au monde numérique : sur l’Instagram d’Einaudi, il y a pratiquement une autre version de Quanti créée avec Ten04 — qui s’occupe de nos médias sociaux — pleine de contenus originaux, de présentations, de liens, de vidéos », expliquent encore les créateurs du projet à Rivista Studio.

“Un laboratoire où l’on peut expérimenter”

Les responsables de la collection expliquent leur initiative en relation avec le nouveau contexte informationnel et les modalités contemporaines de la réalisation des contenus : « d’un univers “atomique”, particulaire, dans lequel le contenu était limité, enfermé dans des contenants définis — le livre, le film au cinéma, l’exemplaire du journal au kiosque —, nous sommes passés à un univers dans lequel le contenu est un continuum. Il est donc évident que ceux qui ont leur raison d’être, leur histoire et leur passion, précisément dans le contenu, ont tendance à explorer ce nouvel univers. »

Quanti est conçu comme un projet fluide et ouvert, deux caractéristiques qui s’intègrent parfaitement dans le monde numérique : « Il est également logique qu’un auteur souhaite pouvoir revenir sur certaines des choses qu’il a dites, s’il en a d’autres à ajouter ou s’il pense que le discours doit être recentré. Nous aimons l’idée d’un laboratoire, d’un lieu où l’on peut expérimenter. Et en ce moment, internet est le bon territoire pour faire tout cela », précisent les responsables du projet.

Les six premiers Quanti, dont le thème est l’espoir, sont disponibles en ligne depuis le 25 mai 2021. Les premiers textes sont écrits par Paolo Giordano, Hisham Matar, Antonella Lattanzi, Eula Biss, Ascanio Celestini et Marco Filoni.

Crédits photo : ConvertKit/ Unsplash ; Antonio Scalogna/ Unsplash