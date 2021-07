Émotions, tolérance et cacas carrés : 6 albums jeunesse à découvrir

Nous les émotions

Tout en simplicité, ce livre aborde la découverte des sensations et ressentis à travers des créatures particulièrement expressives. Un simple dessin avec un visage aux traits représentant une émotion pour aider l’enfant à identifier ce qu’il peut éprouver. On apprécie tout particulièrement l’empathie immédiate, les 31 petites phrases qui accompagnent chaque dessin. Très pratique, il détaille avec intelligence ce parcours émotionnel pas toujours évident, dans une galerie vivante et enjouée. (références en fin d'article ; traduit du polonais par Lydia Waleryszak - patience, toutefois, l'album sort en août)

Nicodème en vacances

La plage, les châteaux et Chaminou, son félin… Nicodème aurait tout pour être heureux. Sauf que ses parents lui réservent une surprise du plus mauvais goût : l’arrivée de son plus farouche ennemi. De quoi gâcher le plaisir des vagues. Ou presque. Sur la thématique de la réconciliation après la bataille, l’album est sobre, avec une jolie narration et un splendide trait de crayon. On n’a pas totalement adhéré, peut-être à cause du dénouement un peu trop facile : la résolution de la crise aurait pu prendre une autre tournure porteuse d’un message plus réaliste ?

(Agnès Laroche, Stéphanie Augusseau - Alice jeunesse - 9782874264542 – 12,90 €)

Petit Biquet et le Grand Pas Méchant Loup

On peut avoir de grandes dents, un pelage qui pique et un regard de tueur… sans répondre pour autant aux descriptions peu élogieuses des contes de fées. Quand la maman de Petit Biquet doit aller chez le coiffeur, elle le confie à M. Loup. Qui fera de son mieux pour garder l’enfant, un brin turbulent… et vindicatif. Lui qui voulait un authentique méchant loup s’enfoncera dans une forêt sombre et se retrouvera sauvé par M. Loup. Plus de peur que de mal, et une très belle histoire au dessin très orienté humour. Probablement le favori de notre sélection. (références en fin d'article)

Wombat, le Super-héros

Si l’ornithorynque est la preuve que Dieu a de l’humour, le wombat méritait bien plus qu’on lui consacre un docu. Cette créature pleine de ressources, assez solitaire, mais finalement très empathique est ici présentée sous toutes les coutures. Y compris celle qui fera rire enfants et adultes : elle fait des cacas carrés (authentique !). Et défend son terrier en mettant des coups de fesses, particulièrement résistantes. Intelligent et complet, le livre ouvre sur une créature passionnante, venue d’Australie. À réserver aux plus de cinq ans, peut-être, malgré tous ces petits détails qui font la richesse de la présentation. (références en fin d'article)

C’est sûrement le bonheur

Une enfant sans visage, qui part à l’exploration des petits moments qui rendent la vie plus agréable. Un inventaire à la Prévert qui ne convainc pas forcément, malgré la douceur du trait. Les moments racontés sont chargés de poésie, de tendresse, mais cette petite fille sans yeux est parfois trop anonyme et sans expressivité — alors même que l’on comprend combien l’absence de traits de visage pourrait participer à l’identification. Le bonheur par essence difficile à transmettre devient ici trop abstrait — malgré les situations communes.

(Stéphanie Demasse-Pottier, Margaux Othats – Albin Michel – 9782226457769 – 15 €)

Monsieur Chat

Quand on vient d’une famille d’angoras, et que l’on est mal fichu, on s’isole et finit par vivre en marge : ce matou rejeté des siens trouvera dans les yeux d’une petite souris un regard tendre et une complicité qui lui manquaient. Elle lui tricotera, elle la reine de la couture, un habit de nuit qui le fera briller de mille atours. Et au cœur des fêtes, Monsieur Chat deviendra la star prisée entre tous. Mais ce n’est qu’avec Demoiselle Souris qu’il se sent véritablement heureux.

Si l’on admire les couleurs, le dessin, le foisonnement de cette aventure sensible et douce, quelque chose dans l’histoire manque pour en faire un trésor. L’organisation des textes, très rigide et parfois malhabile gâche même le plaisir des images. Un vrai dommage pour cet album au demeurant splendide.

(Stéphanie Demasse-Pottier, Célia Housset – Cépages – 9791093266428 – 14 €)