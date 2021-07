 Mister Cerveau : les explorations cérébrales de Jean-Yves Duhoo

À mille lieues d'un ouvrage rigoureux et exhaustif sur le système nerveux central de nos petits corps très humains, « Mister Cerveau », publié ce printemps par les éditions Casterman, ressemble plus à un carnet de voyage en terres scientifiques, récit à la fois des étonnements du scénariste, de ses errements dans Paris entre les lieux de recherche, et de sa fascination, intellectuelle et esthétique, devant les circonvolutions de la matière qu'il cherche à transmettre aux lecteurs. Souvent drôle, toujours pertinent, mais surtout graphiquement très maîtrisé, ce petit album est un régal de lecture.

Alors que les BD documentaires envahissent les rayonnages des librairies, il est parfois compliqué face au choix pléthorique de savoir si on a affaire à un simple articulet illustré à la va-vite à la demande d'un éditeur sans budget ou à un vrai travail de recherches, à la fois documentaires et graphiques, qui méritent le détour. Sans aucun doute possible, « Mister Cerveau » fait partie de la seconde catégorie. Jean-Yves Duhoo parvient à mettre en images, en métaphores visuelles et en récit graphique, à la fois l'avancée historique des connaissances et l'état de la question sur des sujets à première vue aussi abstraits que la cartographie du cerveau, le codage des informations, la plasticité neuronale ou encore la mémorisation des images. À chaque court chapitre, l'information nous paraît limpide, le point de vue de l'auteur nuancé et la représentation ajustée au plus près du sujet abordé. Tantôt le cerveau prend la forme d'un bibendum difforme et rosâtre, tant on circule à l'intérieur des lobes, à une échelle si réduite que les axones paraissent gigantesques. Et on ne s'ennuie pas une seconde.

Jean-Yves Duhoo n'est pas un inconnu en matière de vulgarisation scientifique. Il a signé de nombreux reportages sur les laboratoires de recherches pour le magazine Spirou (compilés en 2019 dans l'album Dans le secret des labos chez Dupuis) et avant d'être avec Patrice Killoffer à l'origine du trimestriel Mon Lapin Quotidien publié par l'Association, il avait notamment travaillé comme illustrateur pour les pages de Libération. Non seulement il prend un plaisir contagieux à dessiner les sujets abstraits et complexes, mais il a un talent indubitable pour les rendre accessibles aux ignares dans mon genre.

En bon français, on appelle ça la vulgarisation et quand c'est réalisé avec tant de maîtrise, c'est l'un des arts les plus nobles qui soit.

Jean-Yves Duhoo, Mister cerveau, éditions Casterman, 80 pages, ISBN 9782203203174

Live