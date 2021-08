La Grimace : Comment Vincent Vanoli ne cesse d'étonner...

Chez Vanoli, le rapport entre l’usine et la vie locale qui en découle directement est un motif qui est déjà apparu dans plusieurs livres, récits de soi ou fictionnels (nous pensons notamment à La comète, L’usine électrique, Pour une poignée de Polenta ou encore le magnifique Le côté obscur du dimanche après-midi). Avec La grimace, il creuse encore la veine autobiographique dans une œuvre profondément intime.

Sa force est de ne pas livrer un documentaire, mais des expériences foncièrement singulières, sensorielles et subjectives, dans un récit introspectif particulièrement puissant. Les réminiscences se succèdent et dessinent progressivement, par accumulation, les aspérités, mais aussi les délices de son enfance. Elles dressent un portrait touchant et authentique d’un gamin évoluant dans un contexte particulièrement complexe avec l’innocence de son regard juvénile, qui émeut davantage qu’il ne sait pas (mais comment le saurait-il, au contraire du lecteur ?), le désastre économique qui s’annonce.

L’auteur nous plonge ainsi dans le quotidien de sa famille, avec la distance de l’âge et du temps passé, mais aussi avec la tendresse des évocations qui nous étreignent pour leur valeur symbolique. L’auteur ne sombre jamais dans le sinistre et même, au contraire, préserve un ton doucereux teinté d’humour. La narration, curieuse, peut paraître déroutante d’un premier abord, mais se révèle particulièrement immersive, rejouant la continuité sans fin des rêves où l’espace s’étend ou se contracte.

Bien entendu, la thématique abordée peut faire penser à Baru, à son Quéquette Blues ou ses Années Spoutnik, mais Vanoli s’en distingue ostensiblement par la poésie qui se dégage de son œuvre, par le retour sur soi et le regard intérieur qui se déploie dans ce livre et, surtout, par la force d’attraction visuelle de ses images.

En effet, en plus de l’intérêt tout particulier pour un récit tendre et poignant, le livre éveille un réel plaisir pour les yeux. Le dessinateur continue de déployer un dessin expressionniste très précis et en même temps tout tordu. Il parvient ainsi à une étonnante synthèse entre un aspect caricatural, voire grotesque, très présent pour les visages (mais pas uniquement), et une grande rigueur doublée d’une belle minutie dans la représentation des décors (pas seulement, mais principalement). Les images sont comme parcourues de courants magnétiques qui emportent la représentation dans des ondulations graphiques séduisantes.

Au cours de la postface, Vanoli livre une réflexion passionnante à propos de son trait charbonneux et de l’importance du gris dans ses dessins. Il lie cette esthétique singulière à son vécu, et plus particulièrement aux effets de l’usine sur la ville qui assombrit le ciel, et aux textures des maisons, de leur saleté et de leur friabilité. Le style si particulier que l’auteur développe depuis ses débuts trouve ainsi une origine intime qui s’incarne à merveille dans cette histoire.

Plus encore, il livre des compositions saisissantes, ingénieuses, proposant des espaces narratifs originaux, mais qui se parcourent de manière instinctive : la mise en page est un espace de jeu et un véritable enjeu créatif pour l’auteur. Ce tropisme expérimental vivifie la lecture et la convertit en une expérience singulière et particulièrement enrichissante intellectuellement, autant qu’elle nous transporte dans un récit intime plein d’humour et de tendresse.

Avec ce nouvel album, Vincent Vanoli montre encore qu’il est un auteur incontournable dont les œuvres, denses, puissantes, visuellement saisissantes, ne cessent d’étonner.