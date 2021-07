L’imagier des fleurs du jardin : éducation poétique 

Cette technique (qu'elle a utilisée pour tous ses albums parus à La joie de lire) se rapproche de manière évidente de celle du papier découpé, tout en lui ajoutant la texture des différentes matières. Cette distinction, fondamentale, permet d'enrichir le dessin d'une couche supplémentaire de plasticité. Ainsi, les différentes découpes colorées peuvent raconter et vibrer autant que les différentes constitutions des étoffes. Plus encore, tailler dans ces matières disparates semble bien plus complexe que dans du papier, qui se cisaille sans problème : l'illustratrice se montre pourtant très précise et minutieuse dans un travail pourtant d’apparence difficile et fastidieuse. À l'intensité visuelle de cette pratique s'allie donc la virtuosité de l'artiste dont la délicatesse étonne et ravie.

Chaque détail des plantes reproduites est réalisé avec justesse et, en plus d'être très beau, cet imagier nous en apprend beaucoup sur les caractéristiques des différentes fleurs qui poussent dans les jardins. Par sa rigueur et sa capacité à synthétiser les formes, Marie-Noëlle Horvarth délivre ainsi un cours précis d'éducation florale. Les comparaisons entre les pistils, entre les dessins des feuilles, des pétales, des dominantes chromatiques ou encore entre les longueurs et épaisseurs de tiges, amènent à l’apprentissage de la reconnaissance d’une flore ordinaire.

L'illustratrice nous convie ainsi, en plus de voyager un peu dans des jardins d'hiver imaginaires, à aborder notre quotidien à travers un nouveau regard, qui observe attentivement les choses qui l'entourent plus qu'il ne les voit, voire qu'il ne les aperçoit. Elle nous invite à découvrir (ou redécouvrir) l'immanente beauté qui habite nos vies mais qui se dérobe sous le linceul de nos préoccupations. Marie-Noëlle Horvarth nous encourage ainsi à adopter un regard différent sur le monde, à réinventer notre quotidien en observant la diversité des formes et des couleurs qui s’y déploie.

Marie-Noëlle Horvath – L’imagier des fleurs du jardin – éditions La Joie de lire – 9782889085484 – 30 p. – 11,90 €