Gabriel : en week-end, loin de la ville 

En effet, si les évènements réels qui se déroulent dans ce récit peuvent se réduire à quelques lignes, le lyrisme du texte et le pouvoir poétique des images nous transportent dans un espace-temps réduit, mais émotionnellement très chargé.

Les autrices nous parlent de ces fins de semaine où, alors que nous sommes sonnés par des activités prenantes, épuisés par un vécu dense, étourdis par un environnement bruyant, s'ouvre une perspective de détente, se déploie progressivement une bulle d'oxygène propice à l'apaisement, au retour sur soi et à la douceur du foyer. Le livre nous plonge ainsi dans cette atmosphère étrange, liée à cette indolence juvénile, où la fatigue de la semaine se mêle à l'émerveillement d'un week-end de vacances.

L'écriture, fine, nous place à hauteur d'enfant. On arrive dans le quotidien d'un jeune garçon, découvrons les questionnements qui l'accaparent, les discussions avec sa maman jusqu'au terme du court voyage en voiture qui l'amène chez ses grands-parents, loin de la ville. Par ce biais, les autrices racontent aussi, en creux, une dualité entre la campagne et la ville, car on respire bien mieux (iconiquement parlant) dans la campagne que dans la ville : mais, paradoxalement, ce qu'on gagne en repos et en émerveillement visuel, on le perd en amusement, en agitation trépidante et délirante.

Les planches, toutes en doubles pages, proposent des points de vue panoramiques qui accompagnent la lecture de l'image. Le regard parcourt le paysage dessiné dont les perspectives se refaçonnent en épousant un même mouvement de translation. Cette traversée est l'occasion de découvrir les nombreux détails et anecdotes visuelles qui animent les différentes compositions.

La vie fourmille donc dans ces pages, à la manière des illustrations de Sempé, et chaque personnage s'anime dès que l'oeil le rencontre. Le dessin de Juliette Lagrange porte ainsi le récit et l'émotion qui s'en dégage, et les aquarelles actent avec délicatesse le changement d'environnement, passant du bleu foncé de la ville au vert émeraude de la campagne. On se sent bien dans ces images et trouvons un plaisir particulier à leur simple observation, qui constitue une expérience de lecture en soit, autonome et fascinante.

Avec Gabriel, Maylis Daufresne et Juliette Lagrange racontent une tranche de vie sensible et délicate.