BD numérique : en liquidation judiciaire, Bayday cherche un repreneur

« On rémunère les auteurs pour la création de bandes dessinées au rythme d’un chapitre par mois. On fait ça avec un montant qui n’est pas une avance remboursable, qui est un montant garanti pour la création au grand minimum de 1600 € brut par mois, c’est une base sur laquelle on s’engage », indiquaient les fondateurs en novembre 2020. Un projet ambitieux donc, mais qui n'aura pas trouvé son modèle.

Ce 7 avril, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Mais le liquidateur est à la recherche d’un repreneur pour les actifs de l’entreprise. On parle ici de la technologie du site ainsi que de l’application — en l’état, le code source. Cette plateforme de téléchargement et partage de bande dessinée a atteint un coût de développement de près d’un million d’euros.

2020: record de ventes pour la bande dessinée en France

L’entreprise s’était calquée sur le développement d’Izneo, indiquant qu’en 2020, cette filiale de la Fnac avait enregistré une croissance de 56 % de son chiffre d’affaires.

Bayday était parvenu à signer des accords avec Hachette, Soleil, Delcourt, ou encore Glénat : pour 2021, elle prévoyait d’ailleurs d’ajouter des dizaines de milliers d’albums à son catalogue. Elle disposait déjà d’œuvres du catalogue d’Izneo grâce à un partenariat mis en place.

Sur son volet publication, elle permet également de mettre en ligne dans cinq langues – outre le français, comptaient également l’anglais, l’espagnol, le portugais et l’italien.

« Ce que nous avons vu sur 2020, c’est que les attentes dépassaient nos prévisions, que nous devions aller plus vite et plus loin », nous indiquaient pourtant les fondateurs, Thomas Astruc et Sébastien Ruchet, en mars. « Nous avons donc lancé à l’automne un programme ambitieux de créations originales. Nous avons reçu beaucoup de dossiers et cette année va être assez incroyable, avec des séries de créateurs français, puis très bientôt américains et japonais. »

La fin de l’aventure aura pourtant été officialisée ce 13 avril. Toute personne intéressée devra se rapprocher du liquidateur, le cabinet Fides. Les demandes sont recevables jusqu’en septembre.

Photographie : Sébastien Ruchet et Thomas Astruc